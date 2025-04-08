BMW M4 Nürburgring Edition: новая спецверсия купе справит премьеру в Китае

BMW M4 актуального поколения G82 выпускается с 2020 года, с тех пор спорткар обзавёлся множеством глобальных и региональных спецверсий, большинство из которых было приурочено к 50-летию спортивного подразделение BMW M GmbH, отмечавшемуся в 2022 году — тогда, в частности, были представлены радикально облегчённое купе BMW M4 CSL и родственное коллекционное купе BMW 3.0 CSL с механической коробкой передач.

BMW M4 CSL ещё до официальной премьеры отметился рекордом Нюрбургринга в классе серийных среднеразмерных автомобилей (Mid-range cars): он проехал легендарную Северную петлю за 7 мин 20,207 с, а в 2023 году тест-пилот BMW Йорг Вайдингер улучшил это время —актуальный рекорд составляет 7 мин 18,137 с. BMW M4 CSL был выпущен тиражом 1000 экземпляров и давно распродан, сейчас топ-версией является менее экстремальный BMW M4 CS, дебютировавший в прошлом году, его официальное время на Нюрбургринге — 7 мин 21,989 с. Короче говоря, в классе Mid-range cars баварское купе сейчас занимает первые три строчки, так что появление ещё одной спецверсии, посвящённой Нюрбургрингу, — вполне закономерное событие.

На данный момент BMW M4 Nürburgring Edition анонсирован только для Китая. Будет ли аналогичная версия предложена в других странах, пока неизвестно. Китайская пресс-служба BMW сообщает, что M4 Nürburgring Edition будет выпущен тиражом 53 экземпляра — в честь 53-летия подразделения BMW M GmbH.

За основу спецверсии Nürburgring Edition взято стандартное купе M4 Competition с полным приводом xDrive, на котором 3,0-литровый бензиновый битурбомотор S58 выдаёт 530 л.с. и обеспечивает разгон до «сотни» за 3,5 с. К особенностям версии Nürburgring Edition относятся красная окантовка фирменных ноздрей, нарисованные вручную на капоте и крышке багажника чёрные декоративные полосы, накладки на порогах с надписью Nürburgring 1/53 и сиденья с комбинированной красно-чёрной обивкой, на подголовниках которых вышита карта Северной петли Нюрбургринга. Вполне возможно, что у версии Nürburgring Edition будут ещё какие-то особенности, о которых мы узнаем во время премьеры.

Сколько будет стоить BMW M4 Nürburgring Edition, пока неизвестно. Стандартное купе BMW M4 с задним приводом сейчас стоит в Китае от 893 900 юаней (10,48 млн рублей в переводе по текущему курсу), с полным приводом — от 943 900 юаней (11,07 млн рублей).