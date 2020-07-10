BMW опубликовала новый тизер кроссовера iX3, хотя внешность уже не секрет

Баварская марка представила концепт BMW iX3 в апреле 2018 года в рамках Пекинского автосалона. В декабре 2019-го стали известны технические характеристики серийной новинки, тогда же компания опубликовала официальные фото электромобиля в камуфляже. В конце апреля текущего года в Сеть «слили» снимки серийного кроссовера «без лоскутка» маскировки, а месяцем позже фотографии iX3 загрузили в базу китайского минпрома. Однако BMW всё-таки хочет поиграть в интригу перед премьерой, поэтому публикует новый тизер новинки.



На фото: концепт BMW iX3 1 / 3 На фото: концепт BMW iX3 2 / 3 На фото: концепт BMW iX3 3 / 3

На изображении видна передняя часть кроссовера BMW iX3. Тизер подтверждает ранее опубликованные фотографии: товарная версия новинки похожа на концепт 2018 года, но отличается от него оформлением фирменных «ноздрей» заглушки, которая находится на месте традиционной решётки радиатора. Так, у шоу-кара они были «сросшиеся», а у серийного «зелёного» кросса они разделены перемычкой, в которую, судя по снимкам, встроена камера.



Тизер серийного кроссовера BMW iX3

Как Kolesa.ru сообщал ранее, судя по опубликованным ранее фотографиям, оформление кормы у концептуального кроссовера и его товарной версии почти не отличается, разве что дизайн заднего бампера у шоу-кара был слегка агрессивнее. Снимков интерьера серийного BMW iX3 пока нет. Ожидается, что внутреннее убранство будет во многом повторять салон BMW Х3 с традиционными ДВС.



«Слитые» в Сеть снимки серийного BMW iX3 1 / 2 «Слитые» в Сеть снимки серийного BMW iX3 2 / 2

У базовой версии электрокроссовера BMW будет задний привод: электромотор всего один, он располагается на задней оси, имеет отдачу в 286 л.с. (400 Нм крутящего момента). Ёмкость батареи составляет 74 кВт*ч, а запаса хода на одной зарядке хватит на 440 км (расчёт вели по циклу WLTP). Не исключено, что позже появятся и полноприводные версии, с дополнительным электродвигателем, расположенным на передней оси.

Одновременно с новым тизером баварская марка раскрыла и дату премьеры BMW iX3 – серийную версию модели представят на следующей неделе, 14 июля. Дебют электрокросса пройдёт в формате онлайн-презентации.



Фотографии серийного BMW iX3 из базы китайского минпрома 1 / 2 Фотографии серийного BMW iX3 из базы китайского минпрома 2 / 2

Производство электрокроссовера BMW iX3 наладят в Китае на мощностях совместного предприятия BMW Brilliance Automotive. Автомобиль запустят в серию в конце текущего лета. Отсюда он будет поставляться и на другие рынки в том числе, в Европу, а вот в Штаты новинку не привезут. Вероятно, не будет «розеточной» новинки и в России: всё-таки спрос на электрокары в нашей стране очень низкий (по данным на конец прошлого года в стране зарегистрировано всего 6,3 тыс. «зелёных» машин).

Как мы сообщали ранее, вслед за iX3 компания намерена наладить выпуск серийных электрического кроссовер iNext и седана i4 (появятся в 2021 году). Обе эти модели были изначально разработаны в качестве электрокаров, то есть они не являются конверсиями уже существующих автомобилей бренда. В планах BMW к 2023 году нарастить количество представителей «зелёной» линейки до 11 моделей, об этом компания объявила в марте 2020-го.

