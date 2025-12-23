Ремонт и обслуживание ×
BMW патентует фирменные винты, чтобы усложнить жизнь гаражным механикам

Компания BMW хочет запатентовать семейство фирменных крепёжных винтов, открутить которые можно будет только с помощью специального инструмента — соответствующая заявка всплыла на днях в электронной базе WIPO (Всемирная организация интеллектуальной собственности).

BMW давно имеет репутацию автопроизводителя, который не поощряет неавторизованный ремонт своих автомобилей и изобретает различные хитроумные средства защиты от гаражных механиков. В основном это различный специнструмент, которого нет в широкой продаже. Достать такой инструмент, конечно, при желании можно, но нужно постараться и потратиться.

В свежей заявке баварской компании на фирменные винты буквально сказано, что такие винты нужны, чтобы исключить их закручивание/откручивание неспециалистами. Головки винтов выполнены в виде эмблемы BMW, эти головки могут быть плоскими, выпуклыми или иметь углубление. Центральная часть эмблемы BMW — это, как известно, четыре сектора, изображающих пропеллер, два таких сектора на головке фирменного винта представляют собой выемки под специальный инструмент. Форма этих выемок тоже может варьироваться, то есть в теории авторизованному механику BMW может понадобиться целая батарея фирменных отвёрток или насадок.

Фирменные винты предполагается использовать в основном для креплений деталей интерьера и в тех местах, доступ к которым нужен относительно редко, но ясно, что при желании можно и колёса ими прикрутить — это будет дико неудобно, зато эффектно.

Пока неясно, когда BMW собирается наладить выпуск и начать широкое использование фирменных винтов. Не исключено, что фирменных винтов вообще не будет и что патент на них нужен просто на всяких случай.

