BMW патентует сборную модульную раму для будущих внедорожников

Не секрет, что компания BMW собирается громко ворваться в высокоприбыльный сегмент полноценных внедорожников, чтобы составить конкуренцию Mercedes-Benz G-класса и Land Rover Defender. В процессе подготовки к выпуску внедорожников BMW патентует разливные инновационные разработки: на днях на сайте немецкого патентного ведомства DPMA (Deutsche Patent- und Markenamt) всплыла необычная рама для легковых автомобилей.

Летом прошлого года из неофициальных источников стало известно, что BMW разрабатывает первый в своей истории гражданский внедорожник с заводским индексом G74, который должен выйти на рынок в 2029 году. На данный момент предполагается, что в основу внедорожника G74 ляжет модифицированная платформа от BMW X5 следующего поколения, то есть кузов будет несущим. Силовые установки, скорее всего, будут в той или иной степени гибридизированы. Рассматривается в том числе возможность использования мотор-колёс и варианты plug-in гибридных силовых установок последовательного типа, в которых ДВС механически не связан с колёсами, работает в режиме генератора и заряжает тяговую батарею — такого типа силовые установки сейчас особенно популярны в Китае.

Вместе с тем инженерный отел BMW рассматривает возможность выпуска и рамных внедорожников. Не факт, что такие машины у BMW действительно появятся: интересные конструкции часто патентуются просто на всякий случай и без привязки к конкретным продуктам, но поскольку сегмент внедорожников сейчас находится на подъёме, то BMW вполне может в ближайшие годы выкатить на рынок одну или несколько рамных машин.

Классическая рама лестничного типа, как, например, у Mercedes-Benz G-класса, представляет собой неразборное изделие из стали, спроектированное и изготовленное под конкретную модель. BMW предлагает более гибкий подход, а именно раму модульного типа, которую легко видоизменить под машины разных типов и размеров. В патенте сделана привязка к электромобилям с различными вариантами расположения электромоторов и различными размерами находящейся в центральной части рамы батареи, но мы не видим препятствий к тому, чтобы эту же конструкцию рамы применить и для внедорожников с ДВС.

Основу конструкции рамы BMW составляют четыре литых соединительных элемента: два передних (левый и правый) и два задних (левый и правый). Эти элементы могут выполнены из стали либо алюминиевого сплава, в них предусмотрены пазы для установки поперечин и лонжеронов, длина которых может варьироваться в зависимости от класса автомобиля. Литые соединительные элементы могут быть полностью взаимозаменяемыми либо перекрёстно взаимозаменяемыми, то есть когда левый передний элемент идентичен по конструкции заднему правому, а задний левый — переднему правому. Передняя и задняя части рамы тоже могут полностью одинаковыми по конструкции.

Лонжероны и поперечины можно изготовить различными способами из стали или алюминиевого сплава, но в патенте подчёркивается также возможность использования их композитных аналогов на основе растительного или углеродного волокна. Композитные элементы позволят без снижения прочности существенно снизить массу рамы, а её разборная конструкция повышает ремонтопригодность. На рисунке 5 (Fig. 5) показана рама с установленными на неё элементами для крепления подвесок и деталей интерьера. Изображение показывает принципиальную схему, а не конечный вариант, поэтому пусть читателя не смущает не слишком изящная деталировка. На серийных рамных внедорожниках BMW, если таковым суждено увидеть свет, конструкция рамы, конечно, будет куда более эстетичной на вид — надеемся, что дождёмся и оценим.