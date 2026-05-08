BMW переводит рядную «шестёрку» S58 на форкамерное зажигание, чтобы вписаться в Euro 7

Ближайшим летом спортивные модели BMW M2, M3 и M4 получат модернизированный 3,0-литровый рядный бензиновый 6-цилиндровый двигатель S58 с комбинированным зажиганием и турбокомпрессорами с изменяемой геометрией направляющего аппарата. При прежней отдаче обещаны улучшенные экологические характеристики и сниженный расход топлива.

Экологические нормы Euro 7 вступят в силу 29 ноября этого года, они уже привели к тому, что некоторые прекрасные двигатели внутреннего сгорания просто исчезли с рынка (особенно много потерял концерн Volkswagen), а некоторые заметно потеряли в мощность — например, 4,4-литровый V8 S68 на BMW M5.

Двигатель S58

Основную прибыль подразделению BMW M GmbH приносят младшие «эмки» — M2, M3 и M4, все они оснащаются очень удачной во всех отношениях рядной «шестёркой» S58. Снижать её мощность из-за Euro 7 было бы крайне нежелательно, поэтому инженерному отделу поручили модернизировать этот двигатель так, чтобы он вписался в новые экологические нормы без потерь в производительности. Сегодня объявлено о внедрении в двигатель S58 инновационной технологии BMW M Ignite.

На самом деле, ничего инновационного в технологии нет BMW M Ignite, всё то же самое мы уже видели на представленном в прошлом году 2,0-литровом бензиновом двигателе Hurricane 4 Turbo корпорации Stellantis, но этот факт, конечно, не делает модернизированный двигатель BMW S68 плохим — главное, чтобы инновации не сделали его менее надёжным.

Технология BMW M Ignite — это комбинированное зажигание. Каждую камеру сгорания обслуживают две свечи. Одна свеча находится в предкамере над основной камерой сгорания, вторая — в основной камере сгорания ближе к её краю. Свеча в основной камере срабатывает раньше на низких и средних оборотах, затем в работу вступает свеча в предкамере. На высоких оборотах всё происходит наоборот: сначала срабатывает свеча в предкамере, затем в основной камере.

Комбинация двух свечей и предкамеры делает процесс сгорания более равномерным, снижает риск детонации и температуру отработавших газов. Степень сжатия будет увеличена, но конкретное значение не указано. Про цикл Миллера в пресс-релизе тоже не сказано ни слова. Ещё одна доработка — турбокомпрессоры с изменяемой геометрией направляющего аппарата, они позволят точнее управлять давлением наддува и обеспечить высокую мощность в более широком диапазоне оборотов. В целом ясно, что двигатель S58 станет дороже.

На BMW M3 и BMW M4 модернизированный двигатель S68 появится уже в июле этого года, на BMW M2 — в августе, тогда и узнаем все характеристики. Будет ли компания BMW аналогичным образом дорабатывать под Euro 7 четырёх- и восьмицилиндровые двигатели, пока неизвестно.