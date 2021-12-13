BMW всё-таки может выпустить X8, несмотря на разработку большого кроссовера XM

По предварительным данным, баварская компания покажет свой новый SUV в следующем году. Ожидается, что его стартовый ценник составит около 100 тыс. евро.

Первая информация о том, что BMW пополнит свой модельный ряд новым флагманским кроссовером, появилась после презентации шоу-кара X7 iPerformance на автосалоне во Франкфурте в 2017 году. В итоге серийным воплощением стала модель, появившаяся в марте 2019 года – BMW Х7. Однако в 2020 году в Сети начала активно распространяться информация о том, что в линейке будет ещё одна новинка в сегменте больших кроссоверов.



На фото: BMW Concept X7 iPerformance

По слухам, новинке дадут название X8. Изначально предполагалось, что автомобиль окажется купеобразной версией BMW Х7. Однако позже стало ясно, что у «икс восьмого» будет собственный оригинальный кузов, а к нынешнему флагману SUV-линейки бренда он отношения иметь не будет. Тем временем в BMW недавно рассекретили прототип одной из своих будущих новинок: речь идёт о концепте «горячего» гибридного кроссовера XM.

Напомним, большой кроссовер XM окажется второй оригинальной моделью, разработанной M-подразделением «с нуля», то есть не на базе «обычного» исходника. У показанного в конце прошлого месяца шоу-кара крупные «ноздри» радиаторной решётки, имеющие форму многоугольников. Они получили светящуюся окантовку и рисунок в виде чёрных горизонтальных линий. Ещё у автомобиля «двухэтажная» головная оптика: сверху находятся ходовые огни и указатели поворота, а ниже – основной блок фар, которые «спрятаны» за рассеивателями.



На фото: BMW Concept XM

Серийный автомобиль, в основу которого ляжет Concept XM, встанет на конвейер в 2022 году. Однако, как сообщает немецкое издание AutoBild, BMW всё-таки выпустит кроссовер, который получит название X8. Ожидается, что он пополнит модельный ряд баварской марки и выйдет на рынок уже в следующем году.



Наши коллеги из Германии также назвали ориентировочный ценник нового SUV – 100 тыс. евро (эквивалентно примерно 8,3 млн рублей по текущему курсу). По предположениям, стоимость серийного BMW XM окажется ощутимо больше – порядка 141,8 тыс. евро (около 11,8 млн рублей). Отметим, официальной информации о цене будущего «горячего» SUV пока нет.



На фото: салон BMW Concept XM

Конечно, никакой официальной информации о «начинке» BMW X8 пока нет. Зато ранее в компании рассказали, что серийный XM окажется гибридом. Автомобиль получит установку, в основу которой ляжет бензиновый турбомотор V8, работающий в тандеме с электродвигателем. Их совокупная отдача составит 750 л.с., а максимальный крутящий момент – 1000 Нм. Запас хода в чисто электрическом режиме у этого автомобиля будет равен 80 км (цикл, по которому вели расчёт, производитель не указал).

Как стало известно ранее, компания BMW планирует наладить производство нового большого кроссовера XM на мощностях своего американского завода: здесь на данный момент выпускается большинство их автомобилей сегмента SUV, а точнее все от X3 до X7.

