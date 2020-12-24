Большой штраф или лишение свободы: за создание помех движению последует уголовное наказание

Законодатели сочли, что в действующем российском законодательстве имеется пробел. Так, они отмечают, что в сегодняшнем Кодексе об административных правонарушениях (КоАП РФ) имеется наказание в виде «незначительных штрафов» за приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения, а также за умышленное блокирование дорог и иных объектов транспортной инфраструктуры. Кроме того, в Уголовном кодексе есть статья (267-ая) с перечислением наказаний по этим же пунктам, но с оговоркой, что результатом этих деяний стал серьёзный ущерб здоровью людей.



В итоге были разработаны поправки, которые дополняют статью 267 УК. Они, в частности, вводят серьёзное наказание для тех, кто своими действиями по созданию помех движению создал угрозу здоровью граждан или же имуществу как физических, так и юридических лиц. Автором документа является первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин.



За ранее перечисленные противоправные действия в случае, если они стали угрозой для здоровья людей или сохранности их имущества, хотят ввести более суровое наказание. Им может стать либо штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до 240 часов, либо принудительные работы протяжённостью до одного года, либо лишение свободы (также на срок до 12 месяцев).

В случае если следствием правонарушения стало причинение лёгкого вреда здоровью людей, размер штрафа составит не менее 200 тыс., но не более 500 тыс. рублей. Альтернативой могут стать обязательные работы на срок до 300 часов, принудительные работы на срок до двух лет или же лишение виновника свободы на аналогичный срок.



При причинении вреда средней тяжести здоровью граждан максимальная сумма взыскания с нарушителя увеличивается до 600 тыс. рублей, а срок лишения свободы вырастает до трёх лет. Если же здоровью пострадавших в результате создания помех движению был нанесён тяжкий вред (или если был причинён крупный ущерб на сумму более 1 млн рублей), виновника могут обязать выплатить штраф от 400 тыс. до 700 тыс. рублей или наказать четырьмя годами лишения свободы.



Отметим, остальная часть 267-ой статьи российского УК, где речь идёт о наказании за создание помех движению, повлекшее за собой тяжкий вред здоровью и смерть человека, осталась прежней. В первом случае речь идёт о штрафе в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, либо о принудительных работах протяжённостью до четырёх лет, либо о лишении свободы на тот же срок. В случае гибели пострадавшего наказанием является лишение свободы на срок до восьми лет; если результатом стала смерть двух или более лиц, максимальный срок тюремного заключения увеличивается до десяти лет.

Как сообщает «Парламентская газета», Госдума уже одобрила соответствующий законопроект сразу во втором и третьем чтениях. Но для того, чтобы поправки приняли окончательно, их должны утвердить Совет Федерации и президент РФ.



Напомним, сейчас власти в том числе готовят поправки в ПДД. В них должны войти правила управления так называемыми СИМ (средствами индивидуальной мобильности), то есть электросамокатами, сегвеями, моноколёсами и т.д. Однако не так давно новые поправки в очередной раз отправили на пересмотр.

