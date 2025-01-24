Авторынок ×
  • Большинство владельцев китайских авто оказались довольны своими автомобилями

Большинство владельцев китайских авто оказались довольны своими автомобилями

24.01.2025 36 1 0

81% владельцев китайских автомобилей положительно оценили опыт эксплуатации своих машин и отметили, что в прошлом году по сравнению с предыдущими годами обслуживать автомобиль стало заметно проще с точки зрения доступности запчастей и стоимости обслуживания. К таким выводам пришли Группа «Ренессанс Страхование» и федеральная сеть автосервисов Caready по результатам опроса среди автовладельцев по всей России. 

Подавляющее большинство владельцев китайских авто позитивно оценивают опыт эксплуатации автомобилей из Поднебесной (43% респондентов – в целом положительно, столько же – сугубо положительно). Негативную оценку китайским авто дал каждый восьмой опрошенный владелец. 

В числе главных преимуществ китайских авто респонденты чаще всего называли более низкую стоимость обслуживания по сравнению с прочими иномарками (44%), широкую модельную линейку (33%), доступность запчастей (21%) и высокое качество обслуживания в сервисных центрах (16%).

Китайский автопром является одним из лидеров по продажам по итогам года и, судя по итогам опроса, сохранит свои устойчивые позиции, в том числе благодаря улучшениям в сервисном обслуживании и положительному опыту эксплуатации. Это подтверждает и наша статистика изменения стоимости китайского автопрома с ростом пробега. Например, за первый год эксплуатации «китайцы» дешевеют в среднем на 11%, что практически не отличается от остальных производителей Западной Европы, Кореи и Японии.
Сергей Демидов
вице-президент «Ренессанс страхование»

За 2024 год наблюдается значительный прогресс в упрощении обслуживания китайских автомобилей. Существенно увеличился объем технической информации, что позволяет автосервисам более качественно проводить работы. Появление каталогов запчастей сделало процесс их заказа более удобным, что способствовало снижению дефицита деталей. Также на рынок поступило необходимое диагностическое оборудование и инструменты, которые обеспечивают более точную и быструю диагностику. Все эти изменения делают обслуживание китайских автомобилей проще и удобнее как для владельцев, так и для игроков рынка, что усиливает позиции китайских брендов на автомобильном рынке.
Михаил Маковей
директор сети федеральной сети Caready

В то же время владельцы китайских автомобилей чаще водителей других иномарок готовились к этой зиме (74% против, в частности, 67% водителей корейских авто, 59% обладателей российских автомобилей и 58% владельцев «японок») и тратили на это больше средств. Возможно, это связано с пока еще небольшим опытом эксплуатации «китайцев» зимой. Так, четверть обладателей китайских авто (24%) опасаются, что у автомобиля может возникнуть поломка при температуре минус 10-15 градусов (среди обладателей прочих иномарок таких температур опасаются лишь 6%), а 17% указали в качестве критической температуры минус 15-25 градусов (среди владельцев автомобилей других стран таких температур боятся 14% опрошенных).

При этом они не согласны с расхожим мнением о том, что китайские автомобили совсем не приспособлены к русским морозам. Если среди владельцев прочих иномарок таковых 56%, то среди обладателей «китайцев» – лишь 21%.

Если же брать целиком сегмент китайских и сравнивать с некитайскими, тогда действительно за счёт структуры китайского портфеля (основной фактор, конечно, возраст – это в основном новые авто), убытки по ним заявляются почти на четверть чаще. Это нормально для новых авто, по ним традиционно более высокая частота заявлений мелких царапин, сколов и т. д.

Чаще всего автомобилисты опасаются того, что при «критической» температуре разрядится аккумулятор (28%), омывающая жидкость замерзнет в бачке омывателя, патрубках и форсунках (24%), автомобиль не заведется (21%), замерзнет бак с топливом (19%), ручки замерзнут и будут плохо открываться (18%), примерзнут тормозные колодки (15%), загустеет масло (12%).

Партнёрский материал

авторынок
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
24.01.2025 15:36
Papirus

Соглсно опроса Yandex, 100% населения владеют интернетом.... :-D

Новые статьи

Статьи / Ремонт и обслуживание Дорого, долго и не те: проблемы рынка запчастей для китайских автомобилей Впервые какие-либо значимые продажи китайских автомобилей на российском рынке начались еще 20 лет назад. Но в то время они особого интереса не вызывали: при неважном качестве, проблемах с за... 325 2 1 24.01.2025
Статьи / Авторынок Выбираем рамный внедорожник с пробегом за 500 тысяч рублей: семиместные есть, надёжных – нет Купить рамный внедорожник «просто ради интереса» сложнее, чем от нечего делать вступить в ряды масонов или секты солнцеедов. Его нужно покупать вдумчиво, досконально понимая, зачем он нужен... 1505 24 0 22.01.2025
Статьи / Путешествия Сможет ли старый Москвич доехать в Арктику на самый север Якутии? У большинства людей есть представление, что Арктика – это что-то непролазное и труднодоступное. А мы с друзьями захотели сломать эти стереотипы поездкой на «Москвиче» за 70 000 рублей. Люди... 1400 4 2 21.01.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 67427 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Муфта против парт-тайма: оффроуд-тест TANK 300 В прошлом материале мы разобрались с теорией работы двух самых популярных типов привода 4х4 – с подключением второй оси посредством многодисковой муфты (Torque-On-Demand*) и олдскульным жес... 54263 2 2 29.08.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 21997 2 2 14.01.2025
Обсуждаемое
24 Внедорожник Выбираем рамный внедорожник с пробегом за 500 тысяч рублей: семиместные есть, надёжных – нет
5 Седан Крушение немецких авторитетов: как Lexus LS 400 покорил рынок США
4 СССР Сможет ли старый Москвич доехать в Арктику на самый север Якутии?
Новые комментарии
Change privacy settings