Большой кроссовер Epicland X9 от Dongfeng и Huawei готовится к старту продаж

Марка Epicland сообщила о выпуске первого серийного кроссовера X9. По предварительным данным, паркетник предложат с гибридной установкой. В продажу модель поступит до конца года.

Бренд Epicland (он же Yijing на китайском) – это проект концерна Dongfeng и компании Huawei. Причем в портфеле IT-гиганта имеется и другая марка, связанная с этим автопроизводителем. Речь идет о бренде Aito, который является детищем Huawei и фирмы Seres, аффилированной с Дунфэном. Но в отличие от Aito бренд Epicland не входит в альянс HIMA (как и Aistaland – проект Huawei и GAC).

Эмблема бренда Epicland

Первенцем Epicland стал большой кроссовер с индексом X9. Премьеру предсерийного образца провели в апреле текущего года на Пекинском автосалоне. Затем паркетник выставляли на других мероприятиях, а в мае в базе Минпрома КНР появился сертификат кроссовера. Так вот теперь марка Epicland объявила о выпуске первого серийного SUV. Одновременно опубликованы дебютные полноценные изображения интерьера. Однако сначала вновь пробежимся по внешности.

Epicland X9 получил типичный для многих современных «китайцев» дизайн. Спереди – гладкая панель, в нижнюю часть бампера встроены активные заслонки. Под крышкой капота проходит выполняющая роль ходовых огней единая светодиодная плашка. Под ней расположены фары, которые, в свою очередь, разделены на две секции. Кроссоверу также достались полускрытые ручки дверей и монофонарь с пиксельным узором. Над лобовым стеклом установлен 896-строчный лидар. Комплекс водительских ассистентов – разумеется, от Huawei, как и остальная электроника. Кстати, в профиль Epicland X9 очень похож на флагманский Aito M9. То есть не исключено, что эти кроссоверы являются родственниками.

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Длина Epicland X9 равна 5301 мм, ширина – 2015 мм, высота – 1805 мм, колесная база – 3120 мм. Для сравнения, длина стандартного обновленного Aito M9 составляет 5285 мм, расстояние между осями – 3125 мм (у этой модели после рестайлинга появилась еще и растянутая версия: 5402 и 3236 мм).

Интерьер у Epicland X9 свой, не такой, как у кроссовера Aito. Хотя и его революционным не назовешь. Внутри – трехспицевый руль, двухэтажный центральный тоннель и гигантское табло мультимедиа-системы, состоящее из двух экранов. Мультимедиа работает на операционке HarmonySpace последнего поколения от Huawei и имеет искусственный интеллект. В торец тоннеля встроена сенсорная панель для настроек, для задних пассажиров также предусмотрен собственный, потолочный планшет. Привычной приборки тут нет, вместо нее – проекционный дисплей с дополненной реальностью. Ну и известно, что Epicland X9 предложат в шестиместном исполнении. Кресла – наверняка с подогревом, вентиляцией и массажером.

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Кроссовер Epicland X9 представляет собой подзаряжаемый гибрид. Силовая установка включает работающий в режиме генератора бензиновый турбомотор 1.5. По предварительным данным, модель имеет полный привод, но информации об электродвигателях пока нет. Китайцы пишут, что паркетник предложат с батареей емкостью 51,46 кВт*ч.

Полноценную премьеру Epicland X9 должны провести в ближайшее время. На домашний рынок кроссовер выйдет до конца текущего года.