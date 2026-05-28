Обновлённый роскошный кроссовер Aito M9 доступен к заказу: теперь два варианта длины

Радикальных перемен в дизайне флагмана бренда Aito не произошло. Зато модель не только подросла, но и обзавелась еще более крупной топ-модификацией Ultimate. Как и прежде, кроссовер доступен в виде гибрида или электрокара, при этом в обоих случаях он стал мощнее. А растянутый вариант и вовсе получил трехмоторную установку.

Модернизированный кроссовер Aito M9 анонсировали еще в апреле. Теперь в Китае провели его презентацию, назвали предварительные цены и открыли прием заказов. Напомним, бренд Aito – это проект компаний Huawei и Seres, вместе с остальными совместными марками IT-гиганта и других автопроизводителей он входит в альянс HIMA. Флагманский SUV с индексом M9 дебютировал в самом конце 2023 года, полномасштабный запуск на родине состоялся в 2024-м. Поначалу кроссовер пользовался бешеным спросом, но затем конкурентов стало больше, так что интерес к нему стал угасать. Так, в прошлом году в Поднебесной было реализовано примерно 115 000 экземпляров против 156 000 единиц в 2024-м.

Облик Aito M9 претерпел точечные изменения. Кроссовер обрел другие бамперы, матричные фары теперь объединены между собой не только светящейся, но и хромированной полоской. Блестящая вставка появилась и над задними фонарями. Как и раньше, фары могут проецировать рисунки прямо на землю, есть и кинопроектор – снаружи и внутри. Aito M9 также получил полускрытые ручки дверей вместо выдвижных и модные ныне в Китае колеса «под ретро». Еще пересмотрена палитра цветов кузова. При этом по-прежнему можно будет выбрать двухцветную окраску в стиле старого «люкса».

После модернизации Aito M9 подрос. Длина – 5285 мм, ширина – 2026 мм, высота – 1845 мм, колесная база – 3125 мм. Размеры дореформенной модели: 5230/1999/1800 мм, расстояние между осями – 3110 мм.

Более того, у кроссовера появилась еще и растянутая версия Ultimate! Ее длина – 5402 мм, колесная база – 3236 мм. Внешне отличить такую модификацию от стандартного SUV можно по хромированным центральным стойкам крыши, плюс расположенная спереди эмблема имеет подсветку, по бокам и сзади есть надписи Ultimate. Наконец, топовому кроссоверу достались выдвижные подножки.

В салоне другими стали цвета и материалы отделки. Всю площадь передней панели все так же занимает трехэкранное табло, при этом мультимедиа работает на новой операционке от Huawei, добавлен новый голосовой ассистент на базе искусственного интеллекта.

На данный момент новый Aito M9 доступен в пяти- или шестиместном исполнениях, позже клиентам предложат четырехместную версию. Кресла второго ряда могут поворачиваться при открывании дверей, их также можно развернуть лицом к галерке. Для трехрядного кроссовера еще предусмотрен полноценный столик на ножке. Кстати, поворачивающиеся кресла и столик есть и у стартовавшего недавно минивэна Luxeed V9 (Luxeed – совместный бренд Chery и Huawei). Видимо, это новый тренд в Китае – выпускать большие кроссоверы для конкуренции с вэнами (привет, Nio ES9).

Разумеется, сиденья Aito M9 имеют подогрев, вентиляцию и массажер. В списке оборудования еще завялены тринадцать подушек безопасности, аудиосистема с 39 или 43 динамиками, функция управления жестами (например, дверь можно закрыть, просто махнув рукой). Есть и более продвинутый автопилот: комплекс отныне включает шесть лидаров (у дорестайлингового SUV их четыре), увеличено количество наружных камер (две из них встроены в задние стойки). А еще Aito M9 получил новую активную подвеску. Электроника способна заранее «увидеть» неровности и другие дорожные дефекты и поменять ездовые настройки.

Как и прежде, кроссовер бывает в виде подзаряжаемого гибрида или электрокара, обе модификации по умолчанию полноприводные, обе же – с 800-вольтовой архитектурой. Гибридный короткобазный Aito M9 – это работающий в режиме генератора бензиновый турбодвигатель 1.5 (160 л.с.), два электромотора, которые вместе выдают 676 л.с. и 765 Нм, и батарея емкостью 60 или 75,4 кВт*ч. Только на электротяге гибрид проедет 340 или 422 км по циклу CLTC. Суммарная мощностью двух двигателей электроверсии – те же 676 л.с. Этот вариант комплектуется батареей емкостью 120 кВт*ч, дальнобойность – 715 или 750 км.

У растянутого электрического Aito M9 Ultimate техника такая же, как у полностью «зеленого» короткобазного SUV. Запас хода – 700 км. А вот гибридный Ultimate получил другую начинку. Длиннобазный гибрид оснащен турбомотором 2.0 (181 л.с.; тоже работает только в режиме генератора) и сразу тремя электродвигателями (один спереди, два сзади), их суммарная отдача – уже 903 л.с. и 865 Нм. Гибридный удлиненный кроссовер укомплектован топовой батареей на 75,4 кВт*ч, в электрорежиме он проедет 378 км.

Для сравнения, суммарная отдача дореформенного гибридного M9 составляет 496 л.с., ему положена батарея на 52 кВт*ч. Два двигателя старого электрокара выдают 530 л.с., он оснащен аккумулятором емкостью 100 кВт*ч.

За «короткий» новый Aito M9 сейчас просят 479 800 – 549 800 юаней, что эквивалентно примерно 5 млн – 5,7 млн рублей по текущему курсу. Удлиненный Aito M9 Ultimate обойдется в 649 800 – 659 800 юаней (6,8 млн – 6,9 млн рублей).