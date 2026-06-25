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Большой кроссовер Haval Great Wall H10: показан интерьер

25.06.2026 251 0 0
Большой кроссовер Haval Great Wall H10: показан интерьер

Бренд Haval активно готовится к старту продаж нового гибридного кроссовера. Модель будет доступна в двух вариантах длины, с пяти- или шестиместным салоном.

Первые фирменные изображения нового флагманского кроссовера Haval опубликовали еще в апреле. В том же месяце среди пользователей Сети подвели итоги конкурса по выбору имени – на домашнем рынке SUV будут продавать как Great Wall H10, но именно под брендом Haval. Напомним, марка принадлежит концерну Great Wall Motor (GWM). Так вот сегодня производитель провел онлайн-показ флагмана, в рамках которого впервые продемонстрировал его интерьер. Однако сначала вновь пробежимся по внешности.

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Haval Great Wall H10 получил нарочито брутальный облик. Главные фишки дизайна – объединенные массивной глухой вставкой квадратные фары, внушительные бамперы, вертикальные задние фонари. H10 еще имеет распашную багажную дверь с наружной запаской. Разумеется, есть и автопилот с лидаром над лобовым стеклом.

Как сообщалось ранее, новинка Haval построена на платформе Guiyuan (она же GWM One), которая также лежит в основе премиального паркетника Wey V9X. Haval Great Wall H10 будет доступен в двух вариантах длины – 5138 или 5299 мм. 

Остальные габариты у двух модификаций одинаковые: ширина – 2050 мм, высота – 1970 мм, колесная база – 3000 мм. Модели положены 20-дюймовые колеса. Также предусмотрены двухцветная окраска кузова и боковые подножки с электроприводом.

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Кроссовер Haval Great Wall H10 предложат с пяти- или шестиместным салоном – судя по всему, это как раз «короткая» и длиннобазная версии. У пятиместного SUV за задними дверями находятся глухие вставки, у трехрядного – дополнительные окошки.

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Внутри – интегрированный в переднюю панель приборный экран и «прилепленный» к панели крупный планшет мультимедийной системы. На центральном тоннеле расположены неприкрытые подстаканники, ряд рычажков и площадка для беспроводной зарядки смартфона. Площадки для зарядки есть и в дверях. 

В тоннель встроен бокс с функциями подогрева и охлаждения, а в его торце имеется сенсорная панель для настроек. Кресла второго ряда — с подставками для ног. Ну и сиденья наверняка имеют подогрев, вентиляцию и массажер. В списке оборудования еще заявлены проекционный дисплей с дополненной реальностью и потолочный экран для задних пассажиров.

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Haval Great Wall H10 представляет собой полноприводный подзаряжаемый гибрид с установкой Hi4. Причем флагман сертифицирован в двух версиях – с бензиновыми турбомоторами 1.5 и 2.0 мощностью 167 и 238 л.с. соответственно. Информации об электродвигателях по-прежнему нет. По данным китайских СМИ, Great Wall H10 укомплектован батареей емкостью 42,8 кВт*ч, запас хода в электрорежиме – 176 или 180 км.

В Китае флагманский Haval Great Wall H10 появится в продаже до конца года. Впоследствии кроссовер должны отправить на экспорт, но, вероятно, уже просто как Haval H10.

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