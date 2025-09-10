Новинки ×
  • Большой кроссовер Jetour X70L предложен с двумя моторами на выбор

Большой кроссовер Jetour X70L предложен с двумя моторами на выбор

10.09.2025 187 0 1

Принадлежащая компании Chery марка Jetour начала принимать заказы на новый паркетник X70L. Модель доступна с пяти- или семиместным салоном. Можно выбрать кроссовер с турбомотором 1.5 и роботом или с 2.0T и классическим автоматом.

В Китае состоялась полноценная презентация нового кроссовера Jetour X70L, который впервые засветили еще в июне. В рамках премьеры были объявлены комплектации и предварительные цены, одновременно открыт прием заявок. Напомним, X70L – это чисто бензиновая версия поступившей ранее в продажу модели Jetour Shanhai L7 Plus, которая представляет собой подзаряжаемый гибрид. Также отметим, что свежие «эльки» можно считать следующим поколением Jetour X70 и его многочисленных разновидностей. При этом прежние кроссоверы остаются на рынке.

1 / 2
2 / 2

Главное внешнее отличие Jetour X70L от Shanhai L7 Plus – наличие гигантской радиаторной решетки с горизонтальными плашками. У гибридного варианта на этом месте — гладкая панель, а сама решетка встроена в нижнюю часть бампера. Кроме того, бензиновый паркетник получил оригинальный обвес и выставленные напоказ круглые патрубки выпускной системы.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Размеры бензинового и гибридного кроссоверов совпадают. Длина – 4810 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1705 мм, колесная база – 2820 мм. Для сравнения, длина адресованного Китаю паркетника предыдущего поколения составляет 4749 мм, расстояние между осями – 2745 мм. Для Jetour X70L предусмотрены 18-, 19- или 20-дюймовые колеса.

Внутри новая модель только с ДВС тоже повторила гибрид. В салоне установлены раздельные экраны приборки (10,25 дюйма) и мультимедийной системы (15,6 дюйма), трехспицевый руль и двухэтажный центральный тоннель. Мультимедиа имеет искусственный интеллект, плюс в дорогих комплектациях ее планшет можно наклонять вправо/влево. За управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок. На тоннеле – площадка для беспроводной зарядки, ряд «объемных» клавиш и пара неприкрытых подстаканников. Jetour X70L бывает пяти- или семиместным.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Кроссовер предложен с бензиновыми турбочетверками 1.5 и 2.0. Базовый мотор выдает 184 л.с. и 290 Нм, он сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Отдача 2.0T составляет 254 л.с. и 390 Нм, этот двигатель работает в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом. Привод в любом случае только передний.

Jetour X70L с 1.5T доступен в трех комплектациях, у модели с 2.0T две версии. В базе есть светодиодная оптика, упомянутые выше экраны, климат-контроль, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Дорогие исполнения – это также панорамный люк, беспроводная зарядка, подогрев, вентиляция и массажер передних сидений, откидной столик (встроен в спинку переднего пассажирского кресла), штатный видеорегистратор и расширенный комплекс водительских ассистентов. Кроме того, машины с двухлитровым мотором имеют адаптивную подвеску.

Сейчас за Jetour X70L без учета акций просят 125 900 – 158 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,5 млн – 1,9 млн рублей по текущему курсу. После старта «живых» продаж, который состоится чуть позже, реальные цены, вероятно, окажутся ниже. Гибрид Jetour Shanhai L7 Plus с турбомотором 1.5 (156 л.с.) и 204-сильным электродвигателем сегодня обойдется в 119 900 – 165 900 юаней (1,4 млн – 2 млн рублей). Скорее всего, впоследствии новые «эльки» отправят на экспорт.

кроссовер Китай авторынок новинки Jetour Jetour X70 Chery
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Запах гари, вой и скрежет: причины и признаки засорения фильтра коробки передач Фильтр трансмиссионной жидкости (или масла) настолько незаметно выполняет свою работу, что многие даже не подозревают о его существовании. К тому же и располагается он обычно в совершенно не... 248 0 0 10.09.2025
Статьи / Мнение без фильтров Привет из прошлого: почему мы растеряли базовые ценности Минувшие выходные я провёл за рулём Subaru WRX и словно вернулся в квартиру своего детства после современного отеля. Здесь привычно и удобно, всё на своих местах. И тебя потихоньку накрывает... 3338 34 2 08.09.2025
Статьи / Выбор авто 5 причин покупать и не покупать Skoda Rapid II Многие уверены, что на вторичном рынке в первую очередь лучше смотреть на внедорожники и автомобили старших классов: даже в случае покупки немолодого экземпляра можно рассчитывать на вполне... 4032 17 2 07.09.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 8959 3 7 03.07.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Почти как Dargo, только лучше: первый тест-драйв Haval H7 Haval DaGou второго поколения, он же Big Dog, на китайском рынке появился ещё в 2023 году, а теперь «Большой пёс» добрался и до России. Правда, глобальная версия кроссовера стала в итоге отд... 8404 7 6 18.04.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Сменить имя и вернуться за большие деньги: тест-драйв KGM Korando KG Mobility – это бывший SsangYong. То есть, корейская марка. И это, конечно, хорошо: нам очень не хватает автопроизводителей из разных стран. И не будем скрывать: Korando произвел приятное... 7354 8 3 04.05.2025
Обсуждаемое
34 Привет из прошлого: почему мы растеряли базовые ценности
17 5 причин покупать и не покупать Skoda Rapid II
9 Удивительное рядом, но оно запрещено: изысканные дизайнерские решения,...
Новые комментарии
Change privacy settings