Большой кроссовер Jetour X70L предложен с двумя моторами на выбор

Принадлежащая компании Chery марка Jetour начала принимать заказы на новый паркетник X70L. Модель доступна с пяти- или семиместным салоном. Можно выбрать кроссовер с турбомотором 1.5 и роботом или с 2.0T и классическим автоматом.

В Китае состоялась полноценная презентация нового кроссовера Jetour X70L, который впервые засветили еще в июне. В рамках премьеры были объявлены комплектации и предварительные цены, одновременно открыт прием заявок. Напомним, X70L – это чисто бензиновая версия поступившей ранее в продажу модели Jetour Shanhai L7 Plus, которая представляет собой подзаряжаемый гибрид. Также отметим, что свежие «эльки» можно считать следующим поколением Jetour X70 и его многочисленных разновидностей. При этом прежние кроссоверы остаются на рынке.

1 / 2 2 / 2

Главное внешнее отличие Jetour X70L от Shanhai L7 Plus – наличие гигантской радиаторной решетки с горизонтальными плашками. У гибридного варианта на этом месте — гладкая панель, а сама решетка встроена в нижнюю часть бампера. Кроме того, бензиновый паркетник получил оригинальный обвес и выставленные напоказ круглые патрубки выпускной системы.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Размеры бензинового и гибридного кроссоверов совпадают. Длина – 4810 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1705 мм, колесная база – 2820 мм. Для сравнения, длина адресованного Китаю паркетника предыдущего поколения составляет 4749 мм, расстояние между осями – 2745 мм. Для Jetour X70L предусмотрены 18-, 19- или 20-дюймовые колеса.

Внутри новая модель только с ДВС тоже повторила гибрид. В салоне установлены раздельные экраны приборки (10,25 дюйма) и мультимедийной системы (15,6 дюйма), трехспицевый руль и двухэтажный центральный тоннель. Мультимедиа имеет искусственный интеллект, плюс в дорогих комплектациях ее планшет можно наклонять вправо/влево. За управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок. На тоннеле – площадка для беспроводной зарядки, ряд «объемных» клавиш и пара неприкрытых подстаканников. Jetour X70L бывает пяти- или семиместным.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Кроссовер предложен с бензиновыми турбочетверками 1.5 и 2.0. Базовый мотор выдает 184 л.с. и 290 Нм, он сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Отдача 2.0T составляет 254 л.с. и 390 Нм, этот двигатель работает в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом. Привод в любом случае только передний.

Jetour X70L с 1.5T доступен в трех комплектациях, у модели с 2.0T две версии. В базе есть светодиодная оптика, упомянутые выше экраны, климат-контроль, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Дорогие исполнения – это также панорамный люк, беспроводная зарядка, подогрев, вентиляция и массажер передних сидений, откидной столик (встроен в спинку переднего пассажирского кресла), штатный видеорегистратор и расширенный комплекс водительских ассистентов. Кроме того, машины с двухлитровым мотором имеют адаптивную подвеску.

Сейчас за Jetour X70L без учета акций просят 125 900 – 158 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,5 млн – 1,9 млн рублей по текущему курсу. После старта «живых» продаж, который состоится чуть позже, реальные цены, вероятно, окажутся ниже. Гибрид Jetour Shanhai L7 Plus с турбомотором 1.5 (156 л.с.) и 204-сильным электродвигателем сегодня обойдется в 119 900 – 165 900 юаней (1,4 млн – 2 млн рублей). Скорее всего, впоследствии новые «эльки» отправят на экспорт.