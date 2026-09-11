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  • Большой кроссовер Li i9 показался на новых кадрах перед скорой премьерой

Большой кроссовер Li i9 показался на новых кадрах перед скорой премьерой

11.09.2026 519 0 0
Большой кроссовер Li i9 показался на новых кадрах перед скорой премьерой

Компания Li Auto вовсю готовится к старту продаж флагманского паркетника электрической i-серии. Новинка будет доступна с полным приводом.

Трехрядный электрокроссовер Li i9 впервые анонсировали еще в июле, в том же месяце сертификат модели появился в базе Минпрома КНР. Ранее на этой неделе компания Li Auto распространила изображения интерьера новинки. Теперь паркетник показали местным журналистам и блогерам, вдобавок опубликованы дополнительные фирменные фото и видео. Полноценный запуск Li i9 состоится 16 сентября. Ну и напомним, что «девятка» возглавит электрическую линейку марки, в которую также входят кроссоверы Li i6 и Li i8.

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Внешность i9 выполнена в едином ключе с остальными «электричками» Li Auto. Все три автомобиля больше похоже на минивэны, но компания относит их именно к сегменту SUV. Как бы то ни было, Li i9 тоже имеет сделанные в виде вертикальных блоков фары и монофонарь, а у основания лобового стекла есть светящаяся полоска, которая выполняет роль дневных ходовых огней и поворотников.

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Как и положено модели со старшим индексом, Li i9 оказался самым крупным кроссовером в электрической гамме. Длина – 5225 мм, ширина – 1970 мм, высота – 1752 мм, колесная база – 3168 мм. Для сравнения, длина Li i8 – 5085 мм, расстояние между осями – 3050 мм. Показатели младшего Li i6 – 4950 и 3000 мм соответственно. Заявленный минимальный объем багажника Li i9 – 565 литров (вероятно, с учетом «подполья»). Спереди есть дополнительный отсек, но его объем пока не озвучен. Разумеется, в арсенале модели еще значится продвинутый автопилот с лидаром над лобовым стеклом.

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В салоне перед водителем установлен двухспицевый руль. Привычной приборки нет, вместо нее – проекционный дисплей. Как и другие электрокары Li Auto, флагман получил гигантское табло, но если у i6 и i8 это два экрана в одном корпусе, то у i9 – единый тачскрин. В торце тоннеля есть еще одна сенсорная панель для настроек, плюс в нем спрятан выдвижной бокс с функциями подогрева и охлаждения. Собственный, потолочный планшет имеется и у задних пассажиров.

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Li i9 предложат в шестиместном исполнении. Кресла первого и второго рядов имеют откидные подставки для ног и режим «нулевой гравитации». Расположенные посередине сиденья можно развернуть лицом к галерке. Кресла, конечно, с подогревом, вентиляцией и массажером. Между вторым и третьим рядами можно установить полноценный стол, а сбоку от заднего дивана – небольшой столик. К слову, Li i9 дебютирует в версии под названием Home, то есть салон паркетника заявлен в качестве уютной гостиной.

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Кроссовер Li i9 сертифицирован с двухмоторным полным приводом. Суммарная отдача – 544 л.с. Китайские СМИ пишут, что флагман укомплектован батареей емкостью 101 кВт*ч, максимальный запас хода – 705 км (скорее всего, по циклу CLTC).

Цены i9 узнаем на следующей неделе. Li i6 сегодня представлен в единственной комплектации за 249 800 юаней (примерно 3,14 млн рублей по текущему курсу), у Li i8 две версии, этот кроссовер обойдется минимум в 309 800 юаней (3,9 млн рублей).

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