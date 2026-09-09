Электрический кроссовер Li i9 готовится к премьере: больше места для семейных ценностей

Li i9 будет третьим и самым крупным электрическим кроссовером в модельном ряду Li Auto. Младший шестиместный кроссовер Li i8 (габаритная длина — 5085 мм, колёсная база — 3050 мм) и ещё более компактный пятиместный Li i6 (габаритная длина — 4950 мм, колёсная база — 3000 мм) вышли на рынок в прошлом году.

Li i6 был встречен рынком очень тепло и сейчас является самой продаваемой моделью Li Auto: с января по июль текущего года он, по данным CAAM, разошёлся в Китае тиражом 135 863 шт., а вот более крупный и дорогой Li i8 продаётся неважно — за тот же период реализовано лишь 9759 шт. Li i9 с его статусом флагмана должен, по идее, продаваться лучше, чем Li i8.

В плане дизайна Li i9 очень похож на Li i8 и Li i6, а идентифицировать его проще всего по корме — задний свес у Li i9 самый большой в семействе. Габаритная длина Li i9 — 5225 мм, ширина — 1970 мм, высота — 1752 мм, колёсная база — 3168 мм. Эти цифры стали известны из досье Li i9 в электронной базе китайского Минпрома, а сама компания Li Auto сегодня опубликовала несколько фотографий интерьера Li i9, пропитанных семейными ценностями — мол, Li i9 может стать вашим маленьким домом на колёсах.

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Салон Li i9 имеет посадочную формулу 2+2+2, все кресла полноценные, взрослые. Кресла второго ряда можно разворачивать лицом к креслам третьего ряда, чтобы организовать уютную гостиную со столиком, или сконфигурировать сиденья таким образом, чтобы получить полноценные спальные места.

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Крыша имеет две прозрачные секции, а в поперечину между ними вмонтирован большой развлекательный экран для пассажиров. Качественный звук обеспечит мощная аудиосистема. Разумеется, на борту будут холодильник, масса ящиков и карманов для мелочей, многозонная система климат-контроля и более чем достаточное количество USB-портов для зарядки гаджетов.

Силовая установка у Li i9 двухмоторная, мощность переднего электромотора — 150 кВт, заднего — 250 кВт, максимальная совокупная мощность — 400 кВт (544 л.с.). Информации о ёмкости батареи пока нет, но ожидается, что запас хода на одной зарядке превысит 800 км по циклу CLTC. Снаряженная масса Li i9 — 2745 кг.

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Сколько будет стоить Li i9, пока неизвестно, но, очевидно, что он будет дороже, чем Li i8, минимальная цена которого в Китае сейчас составляет 309 800 юаней (4 млн рублей в переводе по текущему курсу). Li i6 стоит от 249 800 юаней (3,22 млн рублей).