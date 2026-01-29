Гибридные авто ×

Большой кроссовер Volkswagen ID.Era 9X: засвечен интерьер

29.01.2026 117 0 0
Большой кроссовер Volkswagen ID.Era 9X: засвечен интерьер

Марка Volkswagen продолжает подогревать интерес к своему новому кроссоверу. Модель пока предназначена только для Китая, там ее предложат с гибридной установкой. Привод задний или полный.

Сертификат трехрядного паркетника Volkswagen ID.Era 9X появился в базе Минпрома КНР в начале января, после чего сама марка продемонстрировала внешность модели на фирменных изображениях. Этот кроссовер, напомним, является серийным воплощением концепта ID.Era, который представили весной прошлого года. Выпуск ID.Era 9X наладят в Китае на заводе СП SAIC Volkswagen. Интерьер прежде был показан лишь на единственном рендере, да и тот, скорее всего, относится еще к шоу-кару. Теперь же засвечен салон товарного кросса – его «фрагменты» показали в нескольких видеороликах, посвященных зимним испытаниям новинки.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
Прошлогодний рендер. Скорее всего, на нем запечатлен салон концепта
Прошлогодний рендер. Скорее всего, на нем запечатлен салон концепта
4 / 4

Кроссоверу VW ID.Era 9X достались двухспицевый руль и узкий приборный экран. Стало быть, роль приборки в основном возложена на проекционный дисплей. Паркетник также получил модное ныне в Поднебесной сдвоенное табло мультимедиа. Ну и еще для задних пассажиров наверняка предусмотрен отдельный планшет – он крепится к потолку, как показано на раннем рендере.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

За управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок. На центральном тоннеле, судя по всему, расположена площадка для беспроводной зарядки (или сразу две). На имеющихся кадрах также видны круглые неприкрытые подстаканники – скорее всего, с подогревом и охлаждением. Наконец, в подголовники кресел первого и второго рядов встроены динамики.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Особенности дизайна экстерьера Volkswagen ID.Era 9X – гладкий «нос», светодиодная плашка ходовых огней во всю ширину передка, расположенные в вертикальных блоках фары и дополнительные LED-секции, выдвижные ручки дверей и монофонарь. Над лобовым стеклом есть лидар. Длина нового кроссовера составляет 5207 мм, ширина – 1997 мм, высота – 1810 мм, колесная база – 3070 мм. Модели положены 20- или 21-дюймовые диски.

Volkswagen ID.Era 9X представляет собой последовательный гибрид. Силовая установка включает работающий в режиме генератора бензиновый турбодвигатель 1.5 мощностью 143 л.с. Известно, что кроссовер предложат с задним или полным приводом. Первая модификация укомплектована 299-сильным электродвигателем. Китайские СМИ пишут, что такой SUV будет доступен с батареей емкостью 51,1 или 65,2 кВт*ч, только на электротяге заднеприводный гибрид проедет 267 или 340 км по циклу WLTC. 

Два электромотора полноприводного ID.Era 9X вместе выдают 517 л.с., это исполнение получило топовый аккумулятор (те же 65,2 кВт*ч), его запас хода в электрическом режиме – 321 км (также по циклу WLTC). Сам производитель указывает максимальную дальнобойность на электротяге по более оптимистичному китайскому циклу CLTC – более 400 км.

Полноценную премьеру серийного Volkswagen ID.Era 9X проведут в ближайшие месяцы.

кроссовер Китай авторынок новинки гибридные авто Volkswagen Volkswagen ID.Era 9X
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Вредная вода и хитрости «самомойки»: как правильно мыть автомобиль Ну что может быть сложного в том, чтобы помыть машину? Заехал на мойку – и помыл. Но чем это удовольствие становится дороже, тем большее количество автовладельцев от этой услуги отказывается... 1083 0 1 28.01.2026
Статьи / Авторынок Кроссоверы удались, ждем седан: Tenet подводит итоги 2025 года Если бы у нас в распоряжении была машина времени и мы бы отправились назад ровно на один год, чтобы задать один единственный вопрос – «Что вы знаете о марке Tenet», то даже весьма информиров... 773 13 0 28.01.2026
Статьи / Автосервис Как выбрать моторное масло и не ошибиться Когда встает вопрос выбора моторного масла, большинство автомобилистов идут по проторенному пути: изучают материалы в интернете, консультируются с друзьями или специалистами на СТО, а также... 3964 1 0 27.01.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 76190 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 46410 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 18811 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
24 Не средство передвижения, а роскошь: почему дорожают автомобили
13 Кроссоверы удались, ждем седан: Tenet подводит итоги 2025 года
7 Попытка как пытка: как пробовали возродить марку Maybach и почему это...
Новые комментарии
Change privacy settings