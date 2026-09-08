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Большой кроссовер Wey, брат Haval H10: новые фото, подробности и сюрприз

08.09.2026 144 0 0
Большой кроссовер Wey, брат Haval H10: новые фото, подробности и сюрприз

Как и родственный SUV бренда Haval, модель премиальной марки предложат в двух вариантах длины. Кроссовер Wey тоже представляет собой полноприводный подзаряжаемый гибрид, однако техника у него другая. Но настоящим сюрпризом стало вовсе не это.

Свой новый кроссовер принадлежащий концерну Great Wall премиум-бренд Wey официально анонсировал на прошлой неделе. Этот SUV, по сути, представляет собой переделанный Haval H10 (он же Haval Great Wall H10). Ну а теперь в базе Минпрома КНР появился сертификат новинки. Одновременно марка опубликовала дополнительные фирменные изображения и объявила название SUV. И вот тут-то Wey преподнес сюрприз: в Китае модель заявлена в качестве Lanshan (или Blue Mountain) следующей, второй по счету генерации.

Wey Lanshan первого поколения. В России это Wey 07, при этом наша версия отличается оформлением интерьера
Wey Lanshan первого поколения. В России это Wey 07, при этом наша версия отличается оформлением интерьера
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Wey Lanshan первого поколения. В России это Wey 07, при этом наша версия отличается оформлением интерьера
Wey Lanshan первого поколения. В России это Wey 07, при этом наша версия отличается оформлением интерьера
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Wey Lanshan первого поколения. В России это Wey 07, при этом наша версия отличается оформлением интерьера
Wey Lanshan первого поколения. В России это Wey 07, при этом наша версия отличается оформлением интерьера
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Wey Lanshan первого поколения. В России это Wey 07, при этом наша версия отличается оформлением интерьера
Wey Lanshan первого поколения. В России это Wey 07, при этом наша версия отличается оформлением интерьера
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Wey Lanshan первого поколения. В России это Wey 07, при этом наша версия отличается оформлением интерьера
Wey Lanshan первого поколения. В России это Wey 07, при этом наша версия отличается оформлением интерьера
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Wey Lanshan первого поколения. В России это Wey 07, при этом наша версия отличается оформлением интерьера
Wey Lanshan первого поколения. В России это Wey 07, при этом наша версия отличается оформлением интерьера
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Напомним, что предшественник вышел на домашний рынок в 2023-м, в 2024-м его модернизировали, и в том же году «первый» кроссовер появился в России – уже под экспортным названием Wey 07. Так вот получается, что на родине модель кардинально сменила имидж, превратившись из типичного городского паркетника в брутала. Впрочем, не исключено, что на экспорт новый кроссовер станут поставлять под совершенно другим именем.

Новый Wey Lanshan для Китая, удлиненный шестиместный вариант
Новый Wey Lanshan для Китая, удлиненный шестиместный вариант
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Новый Wey Lanshan для Китая, удлиненный шестиместный вариант
Новый Wey Lanshan для Китая, удлиненный шестиместный вариант
2 / 6
Новый Wey Lanshan для Китая, удлиненный шестиместный вариант
Новый Wey Lanshan для Китая, удлиненный шестиместный вариант
3 / 6
Новый Wey Lanshan для Китая, удлиненный шестиместный вариант
Новый Wey Lanshan для Китая, удлиненный шестиместный вариант
4 / 6
Новый Wey Lanshan для Китая, удлиненный шестиместный вариант
Новый Wey Lanshan для Китая, удлиненный шестиместный вариант
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Новый Wey Lanshan для Китая, удлиненный шестиместный вариант
Новый Wey Lanshan для Китая, удлиненный шестиместный вариант
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От родственного Haval H10 «второй» Wey Lashan отличается оформлением передней части и кормы. У премиального кросса собственная радиаторная решетка, на которой красуются вертикальные плашки. Еще заменили фары и задние фонари, подретушировали бамперы. Как и для Haval H10, для нового кроссовера Wey заявлен автопилот с лидаром над лобовым стеклом. Предусмотрены 20- или 21-дюймовые колеса. При этом, согласно сертификату, новый Wey Lanshan также будет доступен с более компактной решеткой в сетку и другим передним бампером – возможно, это версия «под спорт». Интерьер новинки Wey еще не показали.

Новый Wey Lanshan для Китая, удлиненный шестиместный вариант
Новый Wey Lanshan для Китая, удлиненный шестиместный вариант
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Новый Wey Lanshan для Китая, удлиненный шестиместный вариант
Новый Wey Lanshan для Китая, удлиненный шестиместный вариант
2 / 4
Новый Wey Lanshan для Китая, удлиненный шестиместный вариант
Новый Wey Lanshan для Китая, удлиненный шестиместный вариант
3 / 4
Новый Wey Lanshan для Китая, удлиненный шестиместный вариант
Новый Wey Lanshan для Китая, удлиненный шестиместный вариант
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Следующий Lanshan предложат в двух вариантах длины – 5140 или 5300 мм. «Короткий» кроссовер – пятиместный, удлиненный – шестиместный. У первой модификации за задними дверями находятся глухие вставки, у второй – дополнительные окошки. Остальные размеры у двух исполнений одинаковые: ширина – 2050 мм, высота – 1960 мм, колесная база – 3010 мм. Haval H10 тоже представлен в двух версиях, разница в габаритах по сравнению с кроссовером Wey минимальна – длина 5138 или 5299 мм, расстояние между осями 3000 мм. Ну и приведем размеры «первого» Wey Lanshan для Китая: 5156/1980/1805 мм, колесная база – 3050 мм.

Новый Wey Lanshan для Китая, короткая пятиместная версия
Новый Wey Lanshan для Китая, короткая пятиместная версия
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Новый Wey Lanshan для Китая, короткая пятиместная версия
Новый Wey Lanshan для Китая, короткая пятиместная версия
2 / 4
Новый Wey Lanshan для Китая, короткая пятиместная версия
Новый Wey Lanshan для Китая, короткая пятиместная версия
3 / 4
Новый Wey Lanshan для Китая, короткая пятиместная версия
Новый Wey Lanshan для Китая, короткая пятиместная версия
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Как и Haval H10, новый флагман Wey является полноприводным подзаряжаемым гибридом, но техника – отличается. Силовая установка Wey Lanshan второй генерации включает бензиновый турбомотор 2.0 (248 л.с.) и два электромотора: передний выдает 150 л.с., задний – 299 л.с. В Wey заявили о том, что кроссоверу положена батарея емкостью 66,6 кВт*ч, запас хода в электрорежиме пока не раскрыт. В состав установки Haval H10 входит бензиновая турбочетверка 1.5 (167 л.с.), мощность переднего электромотора составляет 136 л.с., заднего – те же 299 л.с. Модель Haval комплектуется аккумулятором на 42,8 кВт*ч, только на электротяге H10 проедет 227 или 232 км по циклу CLTC.

Новый Wey Lanshan для Китая

В Китае продажи Wey Lanshan нового поколения, как ожидается, стартуют до конца года. Больше подробностей раскроют в ближайшее время.

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