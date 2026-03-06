Большой пикап Ram 2500 Heavy Duty обзавёлся лунной спецверсией

Американская марка Ram на сегодняшний день принадлежит автогиганту Stellantis. Своего актуального тяжеловеса – Ram 2500 Heavy Duty (HD) пятого поколения – бренд презентовал в 2019 году. Плановый рестайлинг эта модель пережила в начале 2025-го: тогда большому пикапу подкорректировали оформление передней части, изменили дизайн «катков» и модернизировали турбодизель Cummins объёмом 6,7 литра, расположившийся под капотом.

Теперь производитель решил снабдить Ram 2500 в исполнениях Power Wagon и Rebel особенной «лунной» версией – она получила прибавку Lunar Edition к названию. Спецверсии посвятили полному лунному затмению – явлению, которое случается раз в несколько лет. Известно, что Ram 2500 Power Wagon и Rebel Lunar Edition поступят в продажу на домашнем рынке позже в марте 2026 года.

Пикапы с прибавкой Lunar Edition имеют несколько внешних отличий. Такие Ram 2500 Power Wagon и Rebel получили двухцветный кузов, верхняя часть выполнена в сером цвете Ceramic Grey, нижняя – в чёрном Diamond Black Crystal, при этом сама массивная радиаторная решётка оформлена в чёрном цвете (включая крупный логотип), а её окантовка – в светло-сером.

Для спецверсии тяжеловеса предусмотрена особенная графика Lunar Edition для кузова, а также оригинальные восьмиспицевые колёсные диски чёрного цвета – размером 17 дюймов у Power Wagon и 20 дюймов – у модификации под названием Rebel. Помимо этого, для исполнения Power Wagon предусмотрена фронтальная лебедка Warn Zeon-12, встроенная в бампер, а для Rebel – подножки с электроприводом.

На фото: Ram 2500 Rebel Lunar Edition

В салоне «лунных» версий Ram 2500 Power Wagon и Rebel тоже есть свои особенности. Так, грузовики получили другие передние кресла, отделанные чёрной натуральной кожей с тиснением в виде названий исполнений и контрастной оранжевой прострочкой. Аналогичным образом оформлены передняя панель, дверные карты, рулевое колесо, центральный тоннель и другие элементы интерьера.

Пикапы в спецверсии Lunar Edition также получили ещё интегрированный в центральную консоль запирающийся «сейф» Mopar, предназначенный для хранения ценных вещей. На передней панели, как и у стандартных версий расположены виртуальная приборка и сенсорный экран для переднего пассажира диагональю 10,25 дюйма, а по центру находится основной тачскрин информационно-развлекательной системы на 14,5 дюйма. Ещё грузовикам положена аудиосистема Harman Kardon с 17 динамиками.

На фото: салон Ram 2500 Power Wagon Lunar Edition

Техника у особенной версии пикапов Ram 2500 стандартная. Исполнению Power Wagon положен 411-сильный мотор V8 Hemi объёмом 6,4 литра, его максимальный крутящий момент равен 581 Нм. Модификация Rebel оснащается рядной дизельной турбошестёркой Cummins объёмом 6,7 литра, его отдача равна 436 л.с. и 1456 Нм.

Цены спецверсий уже известны. На американском рынке за Ram 2500 Power Wagon Lunar Edition просят 86 385 долларов, что эквивалентно примерно 6,82 млн рублей по текущему курсу. А цена Ram 2500 Rebel Lunar Edition составляет 93 885 долларов (около 7,42 млн рублей).