Большой седан Buick LaCrosse с новым салоном объявлен следующим поколением

Крупный седан Buick LaCrosse ныне является эксклюзивом для Поднебесной. Китайцам, разумеется, доступны машины локального производства – за выпуск отвечает СП SAIC-GM. Бензиновая четырехдверка остается одной из самых востребованных моделей марки, но в этом году она в «минусе». По данным BestSellingCarsBlog, с января по сентябрь реализовано 38 429 шт., что на 9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Так вот теперь в Китае стартовали продажи модернизированного седана. Такой LaCrosse официально объявлен следующим, уже пятым по счету поколением. Хотя это все-таки рестайлинг «четвертой» модели, которая дебютировала в 2023 году.

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Сообщается, что в основе доработанного LaCrosse лежит платформа Xiao Yao, на которой построены свежие модели электрифицированного суббренда Electra. Предшественник, напомним, базируется на «тележке» VSS-F. Но колесная база – те же 2905 мм.

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Кузов тоже прежний. Да и вообще, внешне седан почти не изменился. Подретушированы бамперы и радиаторная решетка. В расположенных сверху секциях дневных ходовых огней новая диодная начинка, а под ними отныне рельефные вставки. Еще появились 19-дюймовые диски нового дизайна, палитру цветов кузова пополнил новый оттенок. Наконец, за доплату верхнюю часть автомобиля можно обклеить серебристой пленкой. В длину Buick LaCrosse прибавил 7 мм – теперь 5003 мм.

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Интерьер, напротив, перекроили. Его оформили, опять же, в стиле моделей Buick Electra. Внутри Buick LaCrosse – новые руль и передняя панель. На смену единому 30-дюймовому табло пришли раздельные экраны приборки и мультимедийной системы диагональю 8,8 и 15,6 дюйма соответственно. Мультимедиа – с искусственным интеллектом. Седан также обрел полноценный двухэтажный центральный тоннель, тогда как у дореформенного LaCrosse – «парящая» консоль.

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Обновленная четырехдверка представлена лишь в двух комплектациях. В базе есть упомянутые экраны, подогрев, вентиляция и массажер передних сидений, беспроводная зарядка для смартфона (ее мощность увеличена с 15 до 50 Вт), камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль. Топовый вариант – это еще подогрев, вентиляция и массажер заднего дивана, аудиосистема Bose с 11 динамиками.

Дореформенный Buick LaCrosse 1 / 3 Дореформенный Buick LaCrosse 2 / 3 Дореформенный Buick LaCrosse 3 / 3

Как и дореформенный седан, в Китае Buick LaCrosse нового модельного года представлен с бензиновой турбочетверкой 2.0 мощностью 237 л.с. и девятиступенчатым автоматом. К слову, на старте продаж модель четвертой генерации еще была доступна с турбомотором 1.5 (180 л.с.), но от младшего двигателя давно отказались.

Без учета акций Buick LaCrosse с новым салоном обойдется в 209 900 – 229 900 юаней, что эквивалентно примерно 2,6 млн – 2,9 млн рублей по актуальному курсу.