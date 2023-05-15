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  • Большой седан Buick LaCrosse с необычным дизайном: раскрыты все версии

Большой седан Buick LaCrosse с необычным дизайном: раскрыты все версии

15.05.2023 70 0 0

Как и ожидалось, сменившая поколение модель все так же предложена с двумя турбомоторами на выбор, при этом у старшего движка вдобавок появился гибридный «довесок».

Флагманский седан LaCrosse новой, четвертой по счету генерации китайское подразделение Buick показало еще в начале мая, однако то была лишь роскошная версия Avenir. Теперь же модель полностью рассекречена, объявлены цены и комплектации, а местные дилеры открыли прием заявок. Напомним, предыдущая «четырехдверка» дебютировала в 2015-м (но на рынок вышла только через год), рестайлинг она пережила в 2019-м, и в том же году Buick LaCrosse стал эксклюзивом для КНР. В новом поколении седан сохранил этот статус – в Штаты флагман не вернется. Ну а для Поднебесной машины, как и прежде, производит СП концернов SAIC и General Motors.

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В основе модели лежит переднеприводная «тележка» предшественника, колесная база – все те же 2905 мм. При этом длина стала меньше: 4996 мм против 5026 мм. «Усох» и багажник: объем отсека «четвертого» LaCrosse – 506 литров вместо 523 литров у предыдущего седана.

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Внешность оформили в новом фирменном стиле бренда, который уже примерили минивэн GL8 Century, электрокросс Electra E5, компактный паркетник Encore GX и кросс-купе Envista. Особенности – передок а ля «акулий нос» и расположенные сверху ходовые огни. У Buick LaCrosse ДХО вдобавок «перетекают» в основные фары – как у MPV. Кроме того, задние фонари «четырехдверки» сделаны в виде единой плашки. Фишки топ-версии Avenir – матричная головная оптика, дополнительные хромированные вставки в переднем бампере, решетка с оригинальным рисунком и 19-дюймовые колеса (у стандартного седана 17- или 18-дюймовые).

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В салоне установили единый 30-дюймовый дисплей с разрешением 6К (идет уже «в базе»), за управление трансмиссией теперь отвечает подрулевой рычажок, кнопки электрорегулировок передних кресел вынесли на двери (как у Mercedes), а над центральным тоннелем появилась «парящая» секция с беспроводной площадкой для зарядки смартфонов. 

Топовый Buick LaCrosse Avenir
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Топовый Buick LaCrosse Avenir
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Топовый Buick LaCrosse Avenir
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Топовый Buick LaCrosse Avenir
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В богатых комплектациях также имеются подогрев и вентиляция сидений, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и система слежения за разметкой. LaCrosse Avenir – это еще кресла с функцией массажа (передние и задние; сами сиденья обиты кожей с перфорацией), динамическая подсветка интерьера, трехзонный климат-контроль.

Топовый Buick LaCrosse Avenir
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Топовый Buick LaCrosse Avenir
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Топовый Buick LaCrosse Avenir
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Топовый Buick LaCrosse Avenir
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Топовый Buick LaCrosse Avenir
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Как и предшественник, новый седан доступен с двумя бензиновыми «турбочетверками» на выбор, но моторы модернизированы. Самому дешевому Buick LaCrosse положен турбодвигатель 1.5, который выдает 180 л.с. и 250 Нм (было 169 л.с., крутящий момент тот же), этот мотор работает в паре с вариатором (у предыдущей модели был девятиступенчатый «автомат»). Остальные версии оснащаются турбомотором 2.0: его отдача не изменилась (237 л.с. и 350 Нм), он по-прежнему сочетается с 9AT, при этом старший движок теперь имеет 48-вольтовый гибридный довесок. Привод только передний.

Базовый новый Buick LaCrosse с 1.5T стоит 25 800 долларов, цена седана с 2.0T начинается с отметки в 28 700 долларов, а топовый LaCrosse Avenir обойдется в 34 500 долларов.

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