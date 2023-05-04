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  • Флагманский седан Buick LaCrosse сменил поколение: меньше предшественника, зато запомнится

Флагманский седан Buick LaCrosse сменил поколение: меньше предшественника, зато запомнится

04.05.2023 117 0 0

У «четырехдверки» довольно необычная внешность, фишки есть и внутри. Как и прежде, модель будет доступна с двумя турбомоторами на выбор.

Седан Buick LaCrosse уходящего поколения дебютировал еще в 2015-м, рыночную карьеру он начал год спустя. В 2019-м модель покинула США из-за слабого спроса, а вот в Китае, ставшем единственным рынком для «четырехдверки», она в том же году пережила рестайлинг (там, разумеется, продают машины локального производства). И вот на подходе седан новой генерации. Вообще, свежий LaCrosse уже давно засветился на снимках «поднебесного» минпрома, но сам Buick решил рассекречивать седан постепенно. Так, в апреле марка распространила первые фирменные фото интерьера, теперь же опубликованы новые картинки, включая ту, на которой модель запечатлена в полный рост.

Внешность выполнили в новом фирменном стиле Бьюика, который уже примерили минивэн GL8 Century, электрокросс Electra E5, компактный паркетник Encore GX и кросс-купе Envista. Особенности – передок а ля «акулий нос» и расположенные сверху ходовые огни. У седана ДХО вдобавок «перетекают» в основные матричные фары – как у MPV. Кроме того, задние фонари «четырехдверки» сделаны в виде единой плашки. В общем, LaCrosse точно выделяется из толпы. На новых изображениях мы видим топ-версию Avenir, у такого исполнения своя решетка и расширенный хромированный декор.

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Со сменой поколений Buick LaCrosse немного усох: длина равна 4996 мм против 5026 мм у предшественника. Колесная база – прежние 2905 мм, то есть, скорее всего, новый седан сохранил платформу предыдущей модели.

В салоне установили единый 30-дюймовый дисплей, за управление трансмиссией теперь отвечает подрулевой рычажок, а над центральным тоннелем появилась «парящая» секция с парой беспроводных площадок для зарядки смартфонов. В списке оборудования еще значатся панорамная крыша, сенсорный блок климат-контроля и кресла с вентиляцией и массажером.

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Как и уходящий LaCrosse, новый седан предложат с двумя бензиновыми моторами на выбор: это «турбочетверки» 1.5 и 2.0. Китайцы пишут, что первый двигатель выдает 179 л.с., второй – 230 л.с. (по другим данным – 237 л.с.). Мощность базового движка предшественника составляет 169 л.с., двухлитрового турбомотора – 237 л.с., оба сочетаются с девятиступенчатым «автоматом», привод только передний. Позже новая «четырехдверка» может получить еще и гибридный вариант.

Базовый новый Buick LaCrosse на фото минпрома КНР и седан уходящего поколения
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Базовый новый Buick LaCrosse на фото минпрома КНР и седан уходящего поколения
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Базовый новый Buick LaCrosse на фото минпрома КНР и седан уходящего поколения
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Базовый новый Buick LaCrosse на фото минпрома КНР и седан уходящего поколения
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Базовый новый Buick LaCrosse на фото минпрома КНР и седан уходящего поколения
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По предварительным данным, в Китае полноценную премьеру Buick LaCrosse проведут 15 мая, тогда же могут объявить цены. Седан предыдущей генерации сегодня стоит от 31 700 долларов, за роскошную версию Avenir просят минимум 38 300 долларов.

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