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Большой седан BYD Seal 08: свежие изображения и дата запуска

25.06.2026 170 0 0
Большой седан BYD Seal 08: свежие изображения и дата запуска

Полноценную презентацию новой флагманской четырехдверки BYD проведут на следующей неделе. Модель будет доступна с гибридной или электрической установками, для новинки предусмотрен полный привод.

Первый показ седана BYD Seal 08 состоялся в Китае в марте текущего года, публичную премьеру провели месяц спустя на Пекинском автосалоне. Теперь компания BYD объявила дату отдельной полноценной презентации четырехдверки – 2 июля. Вероятно, в этот день объявят цены. Попутно производитель поделился новыми фирменными изображениями седана. Напомним, BYD Seal 08 – это серийное воплощение прошлогоднего концепта BYD Ocean-S. Товарная «восьмерка» станет флагманской легковушкой семейства Ocean.

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Главная фишка внешности BYD Seal 08 – двухъярусная головная оптика. Сверху расположены «волнообразные» ходовые огни, ниже идут блоки основных фар. Модели еще достались утопленные ручки дверей и сделанные в виде «волнообразной» же плашки задние фонари. В крыше есть две стеклянные секции. В арсенале Seal 08 еще значатся автопилот с лидаром над лобовым стеклом, активная подвеска и механизм подруливания задних колес.

Длина седана равна 5150 мм, ширина – 1999 мм, высота – 1505 мм, колесная база – 3030 мм. Объем багажника все еще не озвучен.

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В салоне – раздельные экраны приборки и мультимедийной системы и двухэтажный центральный тоннель, в верхней части которого расположены беспроводная площадка для зарядки и ряд физических клавиш. В тоннеле спрятан бокс с функциями подогрева и охлаждения, а в его торец встроена сенсорная панель. Еще один экран интегрирован в откидной подлокотник заднего дивана. В спинке переднего пассажирского кресла есть столик. Сиденья – с подставками для ног, подогревом, вентиляцией и массажером.

Седан будет доступен с гибридной и полностью электрической установками. Первая модификация – это бензиновый турбодвигатель 1.5 (156 л.с.) и один 272-сильный электромотор. Гибридный BYD Seal 08 может быть и полноприводным, два электродвигателя такого исполнения вместе выдают 544 л.с. По предварительным данным, бензоэлектрическая четырехдверка получила батарею емкостью 45,35 кВт*ч, запас хода на электротяге составляет 270 или 300 км по циклу WLTC.

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Электроверсию тоже предложат в моно- (347 или 435 л.с.) или полноприводном (693 л.с.) вариантах. Также известно, что «электричка» имеет 800-вольтовую архитектуру, и что она комплектуется батареей Blade нового поколения, плюс есть технология сверхбыстрой зарядки. А вот емкость аккумулятора BYD Seal 08 EV пока не названа.

Все подробности о BYD Seal 08 узнаем через неделю.

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