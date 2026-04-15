Флагманский седан BYD Seal 08 готовится к старту продаж

15.04.2026 133 0 0
На домашнем рынке новая четырехдверка BYD будет доступна с гибридной или электрической установками. При этом для обеих версий предусмотрен полный привод.

Первый показ седана BYD Seal 08 провели в Китае в марте текущего года. Затем в базу Минпрома КНР внесли сертификат модели, причем дважды – сначала подзаряжаемой гибридной модификации, и буквально несколько дней назад – полностью электрической. Но лишь сейчас компания продемонстрировала интерьер новинки. Напомним также, что четырехдверка станет новым флагманом семейства Ocean.

1 / 2
2 / 2

Внешность модели выполнена по мотивам прошлогоднего концепта BYD Ocean-S. Серийный седан Seal 08 получил двухэтажную оптику: сверху расположены «волнообразные» ходовые огни, ниже идут блоки основных фар. Задние фонари сделали в виде единой и «волнообразной» же плашки. Кроме того, BYD Seal 08 достались утопленные ручки дверей, в крыше есть две стеклянные секции. Для модели также заявлены автопилот с лидаром над лобовым стеклом и подруливающие задние колеса.

Длина четырехдверки равна 5150 мм, ширина – 1999 мм, высота – 1505 мм, колесная база – 3030 мм. Объем багажника пока не раскрыт.

В салоне установлены раздельные экраны приборки и мультимедийной системы. Под центральными дефлекторами обдува находятся площадка для беспроводной зарядки и прикрытый крышкой отсек с прорезью, назначение которой пока непонятно. Ниже – ряд физических клавиш, за ним разместили еще один бокс, побольше. За управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок. Переднее пассажирское кресло имеет выдвижную подставку для ног, а в его спинку встроен откидной столик. Сиденья также наверняка снабжены подогревом, вентиляцией и массажером. В торце тоннеля есть сенсорный пульт.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

По предварительным данным, силовая установка гибрида BYD Seal 08 DM-i включает бензиновый турбодвигатель 1.5 (156 л.с.) и один 272-сильный электромотор на передней оси. Гибридный седан может быть и полноприводным, два электродвигателя исполнения BYD Seal 08 DM-p вместе выдают 544 л.с. Китайцы пишут, что бензоэлектрическая четырехдверка получила батарею емкостью 45,35 кВт*ч, запас хода на электротяге составляет 270 или 300 км по циклу WLTC.

Электроверсию тоже предложат с передним (347 или 435 л.с.) или полным (693 л.с.) приводом. Также известно, что «электричка» имеет 800-вольтовую архитектуру, и что ей положена батарея Blade нового поколения, плюс технология сверхбыстрой зарядки. А вот емкость аккумулятора BYD Seal 08 EV пока не названа.

Полноценную премьеру флагманский BYD Seal 08 EV может справить в рамках Пекинского автосалона, который откроется уже на следующей неделе.

