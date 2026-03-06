Гибридные авто ×

Ещё один флагман BYD: показан большой седан Seal 08

06.03.2026 153 0 0
Ещё один флагман BYD: показан большой седан Seal 08

Сам производитель пока пиарит только гибридную четырехдверку. Новинка будет доступна в моно- или полноприводном исполнениях.

На вчерашнем мероприятии BYD еще одной важной премьерой, помимо кроссовера Datang, стал большой седан Seal 08. Правда, паркетник дебютировал в конвейерном виде, а вот показанная четырехдверка – это пока предсерийный образец. Хотя внешность менять уже не будут. И если кроссовер BYD Datang станет новым флагманом семейства Dynasty, то Seal 08 возглавит линейку Ocean.

Новый седан «вырос» из прошлогоднего концепта BYD Ocean-S. В основу Seal 08 легла платформа с 800-вольтовой архитектурой. Длина четырехдверки равна 5150 мм, ширина – 1999 мм, высота – 1505 мм, колесная база – 3030 мм.

BYD Seal 08 получил двухэтажную головную оптику: сверху расположены «изломанные» секции дневных ходовых огней, под ними – блоки основных фар. Причем фары – еще и в окружении множества светящихся точек. Задние фонари сделали в виде единой плашки с изогнутой же диодной линией. Для модели также заявлены автопилот с лидаром над лобовым стеклом и подруливающие задние колеса. Интерьер пока не продемонстрировали.

Седан дебютировал в виде гибрида, причем таких версий две – с силовыми установками DM-i и DM-p (моно- и полноприводное исполнения соответственно). Но подробностей о технике сам производитель еще не раскрыл. Объявлено лишь, что, как и кроссовер BYD Datang, четырехдверку предложат с батареей Blade нового поколения, плюс для Seal 08 предусмотрена технология сверхбыстрой зарядки. Китайские СМИ пишут, что суммарная отдача полноприводного седана якобы составит 653 л.с., а первую «сотню» такой вариант наберет менее чем за 5 секунд. По их данным, запас хода равен 1000 км (по какому циклу рассчитан этот показатель – не уточняется).

В продажу BYD Seal 08 поступит во втором квартале текущего года, больше подробностей появится ближе к дате запуска.

седан Китай авторынок новинки гибридные авто BYD BYD Seal 08

 

