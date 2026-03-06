Гибридные авто ×

Новый большой кроссовер BYD Datang выйдет против Li L9 Livis

06.03.2026 141 0 0
Новый большой кроссовер BYD Datang выйдет против Li L9 Livis

Компания BYD готовится запустить в продажу флагманский трехрядный паркетник. Модель предложат в виде гибрида и полноценного электрокара. Кроссоверу также досталась батарея нового поколения.

Накануне вечером фирма BYD провела в Китае специальное мероприятие, посвященное своему дальнейшему развитию. Одной из главных премьер стал крупный кроссовер Datang (некоторые англоязычные медиа окрестили его Great Tang), то есть серийное воплощение показанного в прошлом году концепта D-Dynasty. Как несложно догадаться, этот паркетник войдет в престижное семейство BYD Dynasty (у компании еще есть линейка попроще – Ocean), причем там ему отведена роль нового флагмана.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

В основе кроссовера BYD Datang лежит платформа Super e с 1000-вольтовой архитектурой. Длина новинки равна 5263 мм, ширина – 1999 мм, высота в зависимости от исполнения – 1780 или 1790 мм, колесная база – 3130 мм. Таким образом, по габаритам кроссовер близок к Li L9 второго поколения c «фамилией» Livis. Ну и для сравнения, размеры BYD Tang L (он же Atto 8 или Sealion 8 на экспортных рынках), у которого Datang скоро отнимет титул флагмана: 5040/1996/1760 мм, расстояние между осями – 2950 мм.

Среди особенностей внешности свежего SUV – расположенная под капотом изогнутая светодиодная полоска практически во всю ширину передка, вертикальные блоки фар, которые состоят из нескольких диодных же квадратных секций и примкнувших к ним светящихся полосок, выкидные ручки дверей и сделанные в виде единой плашки задние фонари. Для кроссовера также заявлены продвинутый автопилот с лидаром и пневмоподвеска.

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

В семиместном салоне BYD Datang – раздельные экраны приборки и мультимедийной системы, перед передним пассажиром установлен еще один тачскрин. Свой планшет есть и у задних седоков – он крепится к потолку. На центральном тоннеле расположены площадка для беспроводной зарядки и ряд физических кнопок, а в его торец встроен выдвижной ящик с функциями подогрева и охлаждения. Кресла второго ряда имеют откидные подставки для ног. Ну и сиденья, разумеется, с вентиляцией, подогревом и массажером.

BYD Datang будет доступен с гибридной и электрической силовыми установками. Китайские СМИ пишут, что на задней оси гибрида расположен 408-сильный электромотор. У электроверсии два двигателя, то есть такому кроссоверу достался полный привод. Отдача электрокара официально пока не озвучена, при этом в BYD заявили о том, что это исполнение способно набрать первую «сотню» за 3,9 секунды. А еще Datang получил батарею Blade нового поколения. Ее емкость, опять же, не раскрыта, но известно, что электрокросс способен проехать 950 км.

В продажу BYD Datang поступит позже в этом году. Новый флагман будет конкурировать не только с упомянутым выше Li L9 Livis, но также с Leapmotor D19, Onvo L90Geely Galaxy M9 и GAC Trumpchi S9. Более того, Datang может перетянуть на себя интерес от кроссоверов бренда Denza, который ныне принадлежит той же BYD.

кроссовер Китай авторынок электромобиль новинки гибридные авто BYD BYD Datang

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Разгруженные и полуразгруженные полуоси: особенности конструкции и обслуживания При выборе внедорожника или модернизации уже имеющегося, когда речь заходит о действительно высоких нагрузках, конструкция задних полуосей имеет одно из первостепенных значений. Как в плане... 143 0 0 06.03.2026
Статьи / Авто и общество Секреты идеального кофе: советы профессионального бариста Кофе на АЗС давно стал неотъемлемой частью любой поездки. Но как выбрать правильный напиток и сделать его еще вкуснее? Вместе с основателем проекта Russian Barista Николаем Стрельниковым и о... 1554 1 0 05.03.2026
Статьи / Шины и диски Кремнекислотный наполнитель и активный туринг: тест новых шин Gislaved ActiveControl Gislaved представил новые шины ActiveControl. И не простые, а туринговые. Эта модель, по утверждению производителя, вдохновлена героями былых времен и предназначена для любителей активного в... 489 0 0 04.03.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 77350 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 47335 17 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester Forester шестого поколения добрался до России аккурат спустя два года после мировой премьеры на автосалоне в Лос-Анджелесе. Но не ждите от него никаких откровений: автомобиль так и остался «... 17914 12 6 05.12.2025
Обсуждаемое
27 Эстетика салона автомобиля: мода свернула не туда?
14 Стартовало производство новых седанов и универсалов Lada Vesta Sport
7 Звездолёт с компромиссами: тест-драйв Geely EX5 EM-i
Новые комментарии
Change privacy settings