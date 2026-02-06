Растерявший покупателей кроссовер Li L9 перешёл в новое поколение: больше, умнее, дороже

Гибридные авто ×
06.02.2026 51 0 0
Компания Li Auto (она же Lixiang) анонсировала полноразмерный кроссовер L9 второй генерации. Радикальных перемен в дизайне экстерьера нет, зато модель получила более продвинутую начинку.

Роскошный трехрядный кроссовер Li L9 стартовал в Китае в 2022 году. Поначалу модель пользовалась бешеным спросом, а еще она стала образцом для других местных автопроизводителей. И вот последнее-то и привело к драматичному падению продаж L9, ведь конкурентов у него теперь множество. Так, по данным китайских ресурсов, по итогам 2025-го спрос на Li L9 рухнул на 47% до 45 200 единиц. На этом фоне марка анонсировала сегодня флагманский SUV второго поколения, который получил «фамилию» Livis. Одновременно в свежем каталоге Минпрома КНР был обнаружен сертификат новинки.

Внешне кроссовер мало изменился – на первый взгляд кажется, что это тот же автомобиль. К слову, в Li Auto и не скрывают, что дизайн, скорее, эволюционировал. Как бы то ни было, у L9 Livis новые бамперы, другие матричные фары и задние фонари. Ручки дверей сделали полускрытыми, что особенно актуально в связи с грядущим запретом в Китае выдвижных ручек. Для кроссовера отныне предусмотрены 22-дюймовые колеса, тогда как предшественнику положены 21-дюймовые. Наконец, Li L9 Livis может быть с двухцветной окраской кузова – в стиле «старого люкса». Интерьер пока не продемонстрировали.

Новый Li L9 Livis

Во втором поколении кроссовер стал еще больше. Длина Li L9 Livis равна 5255 мм, ширина – 2000 мм, высота – 1810 мм, колесная база – 3125 мм. Размеры предыдущей модели: 5218/1998/1800 мм, расстояние между осями – 3105 мм.

Новый Li L9 Livis

Для «второго» L9 заявлены активная пневмоподвеска, которая позволяет регулировать настройки каждого колеса, подруливающая задняя ось и рулевое управление «по проводам». А для продвинутого автопилота Li Auto разработала два процессора Mach 100 с общей вычислительной мощностью 2560 топс, так как новый кроссовер изначально заточен под третий уровень автономного вождения.

Как и предшественник, Li L9 Livis является подзаряжаемым гибридом типа EREV. Силовая установка модели второй генерации включает работающий в режиме генератора бензиновый турбодвигатель 1.5 (156 л.с.). Очевидно, кроссовер все так же имеет полный привод, но мощность электродвигателей пока не раскрыта. Новому L9 Livis досталась батарея емкостью 72,7 кВт*ч, только на электротяге он способен проехать 340 км по циклу WLTC (420 км по более оптимистичному местному циклу CLTC). Предыдущий L9 оснащен турбомотором 1.5 мощностью 154 л.с., его два электродвигателя вместе выдают 449 л.с. Модель первого поколения комплектуется батареей емкостью 52,3 кВт*ч, запас хода в электрическом режиме – 235/280 км (CLTC/WLTC).

На домашний рынок Li L9 Livis выйдет во втором квартале. Уже объявлена предварительная стартовая цена – 559 800 юаней (около 6,2 млн рублей по актуальному курсу). Прежний L9 на родине сегодня стоит 409 800 – 439 800 юаней (4,5 млн – 4,9 млн рублей).

Напомним, автомобили Li Auto уже довольно давно представлены на нашем рынке. Прежде это были «серые» машины, а в прошлом году у компании появился в РФ официальный партнер. Флагманский L9 тоже присутствует в российской гамме. Но модель второго поколения с «фамилией» Livis для нас пока не анонсировали.

кроссовер Китай авторынок новинки гибридные авто Li Li L9

 

