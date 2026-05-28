28.05.2026 64 0 0
Brado Carbon Buggy: аналоговый багги в стиле Meyers Manx с карбюраторным мотором

Молодая итальянская компания Brado Cars из города Парма представила свою дебютную модель — прогулочный багги Brado Carbon Buggy, кузов которого целиком выполнен из углепластика, но техническая начинка при этом подчёркнуто старомодная.

Компанию Brado Cars основали Матиас Муссетта (инженер в области автоспорта, раньше работал в Scuderia Toro Rosso, Lamborghini и Dallara) и Андреа Маццука (опытный предприниматель и большой автомобильный энтузиаст). Дизайн Brado Carbon Buggy разработал многоопытный аргентинец Хуан Мануэль Диас, приложивший руку к созданию Alfa Romeo 8C Competizione, Alfa Romeo MiTo, Audi R8 Spyder и раллийного багги Audi RSQ e-tron Dakar.

Brado Carbon Buggy — это более современная и роскошная интерпретация легендарного багги Meyers Manx, которое по-прежнему производит одноименная американская компания. История Meyers Manx началась благодаря инженеру и предпринимателю Брюсу Майерсу — именно он в начале 1960-х изобрёл пляжный багги на базе классического Volkswagen Beetle. Подробнее об этом мы рассказывали в 2022 году — тогда был представлен электрический Meyers Manx 2.0. Классические версии Meyers Manx с бензиновыми двигателями тоже по-прежнему доступны для покупки, а в прошлом году Meyers Manx совместно с британской компанией Tuthill представила совершенно новый монструозный Meyers Manx Tuthill LFG с 400-сильным 6-цилиндровым мотором Porsche.

Carbon Buggy идейно ближе именно к классическому Meyers Manx, поэтому команда Brado решила использовать классический 4-цилиндровый оппозитный двигатель Volkswagen Type 4 с воздушным охлаждением и двумя карбюраторами: есть вариант с рабочим объёмом 1,8 л мощностью 85 л.с. и 2,0 л мощностью 110 л.с. Коробка передач — только «механика», ведущие колёса задние, никакой вспомогательной ездовой электроники нет, так что водителю гарантированы на 100% аналоговые ощущения от вождения.

Кузов у Brado Carbon Buggy очень даже современный, с углепластиковым монококом в основе. Рамка ветрового стекла, дуга безопасности и всё наружное оперение тоже выполнены из карбона. Плетение углеродных волокон нарочно выставлено напоказ, независимо от выбранного цвета. Крыша только матерчатая. Вся оптика светодиодная. Шасси современное, с регулируемыми амортизаторами, при этом машина позиционируется как прогулочная, а не как гоночная. Шины — BF Goodrich All-Terrain либо Cooper Cobra. Габаритная длина — 3310 мм, ширина — 1810 мм.

Дверей у Brado Carbon Buggy нет, так что для посадки/высадки придётся перелезать через карбоновый борт. Мест в салоне два либо четыре, передние кресла имеют лёгкие углепластиковые каркасы. Цвета и материалы обивки выбирает заказчик. К голенькой передней панели крепится на штырях нехитрый щиток приборов с двумя циферблатами и четырьмя тумблерами. На трёхспицевом руле с дырявыми спицами нет никаких кнопок, кроме клаксона. На центральном тоннеле есть табличка для серийного номера машины и имени владельца.

Заказы на Brado Carbon Buggy уже принимаются, цена — от 120 000 евро, на изготовление одной машины требуется порядка 10 месяцев.

