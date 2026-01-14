Новинки ×
Британская компания Jensen анонсировала первую за четверть века новую модель

Новая модель будет выполнена в духе культового купе Jensen Interceptor и получит мощный бензиновый двигатель V8. Тираж грядущей новинки будет ограничен, а цена с учётом исключительно ручного производства будет очень высокой.

Знатоки британского автопрома прекрасно знают и понят марку Jensen, а на нашем сайте есть целых два обстоятельных материала, посвящённых её истории: один — от Дмитрия Лаврёнова, второй — от Влада Самарина. Здесь мы лишь вкратце скажем, что оригинальная компания Jensen Motors была основана в 1934 году, а её наиболее известной моделью стал Jensen Interceptor, выпускавшийся с 1966 по 1976 год. Jensen Interceptor в версии FF стал первым в мире в мире серийным легковым автомобилем с полным приводом, но большинство выпущенных экземпляров Interceptor имеют всё-таки классический задний привод.

Серийное производство автомобилей Jensen было прекращено в 1976 году. В начале 2000-х была предпринята попытка возрождения компании и представлен родстер Jensen S-V8, но его выпустили тиражом всего 20 экземпляров, на этом дело заглохло, последующие попытки возрождения тоже не были удачными. Сегодня британская марка принадлежит компании JIA (Jensen International Automotive), которая с 2010 года занимается реставрацией классических моделей Jensen (в основном это различные версии Interceptor) и делает на их базе рестомоды.

Новый Jensen GT

На этой неделе JIA анонсировала полностью новую модель Jensen класса GT и опубликовала её первый тизер. Сообщается, что новинка будет исполнена в духе классического Interceptor, но кузов при этом будет полностью новый, алюминиевый. На затенённом профиле можно разглядеть весьма агрессивное аэродинамическое оформление бамперов, намекающее на незаурядные динамические характеристики.

Также для новой модели заявлен некий сделанный на заказ бензиновый V8, но британский журнал Autocar уверяет, что это будет доработанный нижневальный 6,2-литровый V8 LT2 от базового Chevrolet Corvette актуального восьмого поколения. Классический Jensen Interceptor, к слову, использовал крайслеровские V8, а корпорация Stellantis, которой сегодня принадлежит марка Chrysler, как раз недавно возродила выпуск двигателей V8 HEMI — один из них, наверное, выглядел бы под капотом нового Jensen GT наиболее уместно, но и джи-эмовский V8 LT2 тоже неплох.

Добавим, что сейчас хорошее, если не лучшее время для дорогих эксклюзивных машин, спрос на них растёт как на дрожжах из-за усиления социального расслоения общества: бедные беднеют, а богатые — богатеют и спешат тратить денежки на крутые тачки. Особенно в цене нынче всякая возрождённая классика с мощными бензиновыми двигателями, так что JIA вовремя решила выйти на рынок со своей новинкой. Впрочем, дата премьеры пока не объявлена.

