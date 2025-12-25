Chevrolet Corvette в 2027 году получит абсолютно новый 6,7-литровый V8

Среднемоторный Chevrolet Corvette C8 дебютировал в 2019 году в базовой версии Stingray с олдскульным 6,2-литровым нижневальным атмосферным V8 LT2 (502 л.с.). В 2021 году появился Corvette Z06 с новым, потрясающим по звучанию и своим характеристиками высокооборотным 5,5-литровым V8 LT6 (679 л.с.). Также в 2023 году был представлен первый гибридный Corvette E-Ray с двигателем V8 LT2 в основе.

Chevrolet Corvette Z06

В 2024 году свет увидел сенсационный Corvette ZR1 с 1079-сильным 5,5-литровым битурбомотором V8 LT7 (по сути, это наддувная версия двигателя LT6), а в этом году на его основе была сделана вторая гибридная версия Corvette ZR1X, располагающая мощностью 1267 л.с. Итого, сейчас в строю пять регулярных версий Corvette с тремя разными V8.

Двигатель V8 LT6 от Chevrolet Corvette Z06

По данным ресурса CorvetteBlogger, будет у Corvette C8 ещё как минимум одна версия с V8, а именно с 6,7-литровым LS6, относящимся к шестому поколению джи-эмовских бензиновых двигателей V8 — информация об таком двигателе всплыла по неосторожности разработчиков в фирменном каталоге запчастей для грядущих моделей 2027 года.

Разработку бензиновых двигателей V8 шестого поколения корпорация General Motors официально ведёт с начала 2023 года и постепенно модернизирует под них производственные мощности в США. Выпуск двигателей шестого поколения должен начаться в 2027 году, в основном они предназначены для внедорожников и пикапов, но, как оказалось, и Corvette C8 тоже получит один из таких двигателей. В новом семействе будут двигатели разного объёма, но полный перечень пока остаётся тайной.

Американские коллеги резонно предполагают, что новый 6,7-литровый V8 LS6 достанется версии Grand Sport, поскольку такая версия была в прошлых поколениях Corvette, она традиционно занимает место между базовой версией Stingray и ориентированной на трек версией Z06. Стало быть, можно предположить, что мощность 6,7-литрового V8 LS6 будет в районе 550 л.с. Вряд ли больше 600 л.с., потому что новый LS6 рассчитан на массовое производство, в отличие от эксклюзивных для Corvette и относительно мелкосерийных двигателей LT6/LT7. Из утечки ясно, что новый LS6 будет иметь алюминиевый блок цилиндров и комбинированную систему питания (непосредственный впрыск плюс впрыск во впускной коллектор).

Chevrolet Corvette ZR1X

В этом году Corvette Z06, Corvette ZR1 и Corvette ZR1X показали очень достойные времена круга на Северной петле Нюрбургринга, но коммерческий эффект от этих заездов пока не проявился и не факт, что проявится. За первые три квартала этого года продажи Chevrolet Corvette в США снизились на 31,1% до 17 718 шт.

Chevrolet Corvette Stingray

Добавим, что сейчас все версии Chevrolet Corvette оснащаются 8-ступенчатым «роботом» Tremec с двумя сцеплениями, но компания Tremec недавно разработала в качестве альтернативы 6-ступенчатую «механику» для этой модели. Пока неизвестно, будет ли General Motors устанавливать новую МКП на какую-либо из версий Corvette C8, но её имплантацию в любом случае смогут предложить квалифицированные тюнинг-ателье.