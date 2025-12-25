Двигатели ×

Chevrolet Corvette в 2027 году получит абсолютно новый 6,7-литровый V8

25.12.2025 116 0 0
Chevrolet Corvette в 2027 году получит абсолютно новый 6,7-литровый V8

Предположительно, новый 6,7-литровый V8 достанется модификации Grand Sport, которая займёт в семействе Corvette актуального восьмого поколения (C8) место между базовой версией Stingray и топовой атмосферной версией Z06.

Среднемоторный Chevrolet Corvette C8 дебютировал в 2019 году в базовой версии Stingray с олдскульным 6,2-литровым нижневальным атмосферным V8 LT2 (502 л.с.). В 2021 году появился Corvette Z06 с новым, потрясающим по звучанию и своим характеристиками высокооборотным 5,5-литровым V8 LT6 (679 л.с.). Также в 2023 году был представлен первый гибридный Corvette E-Ray с двигателем V8 LT2 в основе.

Chevrolet Corvette Z06

В 2024 году свет увидел сенсационный Corvette ZR1 с 1079-сильным 5,5-литровым битурбомотором V8 LT7 (по сути, это наддувная версия двигателя LT6), а в этом году на его основе была сделана вторая гибридная версия Corvette ZR1X, располагающая мощностью 1267 л.с. Итого, сейчас в строю пять регулярных версий Corvette с тремя разными V8.

Двигатель V8 LT6 от Chevrolet Corvette Z06

По данным ресурса CorvetteBlogger, будет у Corvette C8 ещё как минимум одна версия с V8, а именно с 6,7-литровым LS6, относящимся к шестому поколению джи-эмовских бензиновых двигателей V8 — информация об таком двигателе всплыла по неосторожности разработчиков в фирменном каталоге запчастей для грядущих моделей 2027 года.

Разработку бензиновых двигателей V8 шестого поколения корпорация General Motors официально ведёт с начала 2023 года и постепенно модернизирует под них производственные мощности в США. Выпуск двигателей шестого поколения должен начаться в 2027 году, в основном они предназначены для внедорожников и пикапов, но, как оказалось, и Corvette C8 тоже получит один из таких двигателей. В новом семействе будут двигатели разного объёма, но полный перечень пока остаётся тайной.

Американские коллеги резонно предполагают, что новый 6,7-литровый V8 LS6 достанется версии Grand Sport, поскольку такая версия была в прошлых поколениях Corvette, она традиционно занимает место между базовой версией Stingray и ориентированной на трек версией Z06. Стало быть, можно предположить, что мощность 6,7-литрового V8 LS6 будет в районе 550 л.с. Вряд ли больше 600 л.с., потому что новый LS6 рассчитан на массовое производство, в отличие от эксклюзивных для Corvette и относительно мелкосерийных двигателей LT6/LT7. Из утечки ясно, что новый LS6 будет иметь алюминиевый блок цилиндров и комбинированную систему питания (непосредственный впрыск плюс впрыск во впускной коллектор).

Chevrolet Corvette ZR1X

В этом году Corvette Z06, Corvette ZR1 и Corvette ZR1X показали очень достойные времена круга на Северной петле Нюрбургринга, но коммерческий эффект от этих заездов пока не проявился и не факт, что проявится. За первые три квартала этого года продажи Chevrolet Corvette в США снизились на 31,1% до 17 718 шт.

Chevrolet Corvette Stingray

Добавим, что сейчас все версии Chevrolet Corvette оснащаются 8-ступенчатым «роботом» Tremec с двумя сцеплениями, но компания Tremec недавно разработала в качестве альтернативы 6-ступенчатую «механику» для этой модели. Пока неизвестно, будет ли General Motors устанавливать новую МКП на какую-либо из версий Corvette C8, но её имплантацию в любом случае смогут предложить квалифицированные тюнинг-ателье.

спортивные авто слухи суперкары новинки двигатели Chevrolet Chevrolet Corvette
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Ремонт и обслуживание Полмиллиона рублей на ровном месте: кузовной ремонт Chery Tiggo 7 Pro Про кузовной ремонт европейских автомобилей премиальных марок мы уже рассказывали – с их фарами по несколько сотен тысяч рублей и логистикой через полмира. Но давайте спустимся с небес на зе... 1628 8 2 25.12.2025
Статьи / Выбор авто Семь причин купить Exlantix ET Exlantix ET появился на нашем рынке не так давно, но, судя по количеству отзывов, которые оставляют владельцы этих кроссоверов, автомобиль уже получил определённую популярность. По данным «А... 270 0 0 25.12.2025
Статьи / Заводы Свадьба, дождь, 13 ванн: как сейчас работает Горьковский автозавод Давненько мы не были на отечественном автомобильном заводе, который выпускает действительно отечественные машины. Таких у нас можно по пальцам пересчитать, причём по двум. Поэтому предлагаем... 2025 3 2 24.12.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 74873 13 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 45476 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 17449 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
8 Полмиллиона рублей на ровном месте: кузовной ремонт Chery Tiggo 7 Pro
6 5 причин покупать и не покупать Subaru Forester SK
5 Стало известно, когда кроссовер Infiniti QX65 выйдет на рынок
Новые комментарии
Change privacy settings