Дошли руки: компания Tremec разработала 6-ступенчатую МКП для Chevrolet Corvette C8

Актуальный среднемоторный суперкар Chevrolet Corvette поколения C8 на данный момент предлагается только с 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями, её поставляет компания Tremec, заводской индекс — TR-9080 DCT. В ближайшем будущем однако появится возможность установить на Corvette C8 ручную коробку передач — компания Tremec только что представила её на тюнинг-выставке SEMA в Лас-Вегасе.

В предыдущих, переднемоторных поколениях у Corvette всегда были версии с МКП, но при переходе на среднемотоную компоновку корпорация General Motors не оставила покупателям выбора: суперкар поколения C8 предлагается только с «роботом» TR-9080 DCT. Отсутствие версии с МКП представители GM объясняли экономическими соображениями — мол, подходящей на рынке «механики» для Corvette C8, а разрабатывать такую коробку с нуля слишком дорого.

С момента премьеры Corvette C8 прошло уже более шести лет, и вот, наконец, «механика» для него готова. Судя по всему, компания Tremec сделала её по собственной инициативе, со стороны General Motors никаких анонсов и комментариев на эту тему не было. В теории такую коробку могут установить на подходящие модификации Corvette C8 различные тюнинг-ателье, так что место премьеры — выставка SEMA — выбрано для новой коробки идеально, у посетителей она вызвала живейший интерес.

Новая 6-ступенчатая «механика», рассчитанная на установку на задней оси, пока не имеет собственного индекса, известно только, что её литой алюминиевый корпус имеет те же точки крепления, что и «робот» TR-9080 DCT, то есть в Corvette C8 она гарантировано поместится. Дальше нужно только установить на центральном тоннеле рычаг переключения и соединить его тросом с коробкой. Для педали сцепления, конечно, тоже нужно изыскать место. В новую МКП интегрирован дифференциал повышенного трения, парковочного блокиратора нет. Верхние три передачи (4,5,6) — повышающие.

Коробка рассчитана на работу с двигателями мощностью до 1016 л.с. и крутящий момент до 1085 Нм, максимальная частота вращения коленвала — 8600 об/мин. Соответственно новая «механика» с запасом подходит для Corvette Z06, чей 5,5-литровый атмосферный V8 LT6 выдаёт 679 л.с. и 623 Нм, но не подходит для гораздо более мощного «турбового» Corvette ZR1 с V8 LT7 того же объёма (1079 л.с., 1123 Нм). Впрочем, в теории двигатель на Corvette ZR1 можно немного придушить, и тогда «механика» справится и с ним. Версии Corvette с 6,2-литровым нижневальным V8 LT2 (502 л.с. и 637 Нм), разумеется, тоже можно мэтчить с «механикой». Обе гибридные версии, скорее всего, окажутся в пролёте, так как там полный привод и сложное электронное управление.

Американские СМИ справедливо замечают, что новая МКП от Tremec в теории подойдёт и монструозному Ford Mustang GTD с компоновкой типа transaxle — у него в районе задней оси установлен тот же 8-ступенчатый «робот» TR-9080 DCT, а 5,2-литровый компрессорный V8, выдаёт 826 л.с. и 900 Нм. Наверняка найдутся энтузиасты, которые захотят иметь «трёхпедальный» Mustang GTD и прикрутят к нему свежеиспечённую «шестиступку» Tremec. Но нужно подождать: компания Tremec пока не сообщила, когда собирается выпустить новую МПК на рынок и сколько она будет стоить.