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Брутальный пикап BYD Shark готовится выйти на мировой рынок

07.05.2024 73 0 0

Премьеру китайского грузовика проведут на следующей неделе. На данный момент модель анонсирована с гибридной установкой, при этом позже гамму могут расширить.

Замаскированные тестовые образцы первого в линейке BYD пикапа начали попадаться фотошпионам еще в прошлом году. А весной года нынешнего модель анонсировали официально – ей присвоили имя Shark. Теперь же объявлена дата мировой премьеры: полностью грузовик раскроется 14 мая, причем презентацию проведут в Мексике. Кстати, в Сети уже можно найти снимки товарной модели без лоскутка камуфляжа. Впрочем, внешность хорошо просматривается и на имеющихся многочисленных тизерах.

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BYD Shark получил брутальный облик в стиле пикапов Ford F-серии. Так, у «китайца» похожие вертикальные блоки фар, вдобавок ему досталась массивная диодная плашка, выполняющая роль ходовых огней: аналогичный элемент есть у электрического Ford F-150 Lighting. Светящаяся полоска имеется и на корме. Скорее всего, у Shark рамная конструкция, хотя в BYD об этом еще не объявляли.

Интерьер сама компания пока не продемонстрировала, но вездесущие шпионы уже успели заглянуть в салон. Внутри – отдельные экраны приборки и мультимедийной системы, боковые дефлекторы обдува сделали вертикальными, а прямоугольные центральные расположены прямо на внушительном тоннеле.

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Напомним, BYD отказалась от выпуска машин только с ДВС – все ее современные модели так или иначе электрифицированы. Вот и пикап анонсирован в виде подзаряжаемого гибрида. Об установке еще не рассказали. По неофициальным данным, в ее состав войдут бензиновый турбомотор и пара электродвигателей. При этом китайские профильные СМИ также прочат грузовику полностью электрическую версию.

Пикап BYD Shark – это глобальная модель. Помимо Мексики его также будут продавать в Австралии, Бразилии и странах Юго-Восточной Азии. На рынок новинка должна выйти до конца текущего года.

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