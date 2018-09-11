Немецкий премиум-бренд продолжает постепенно рассекречивать кроссовер нового поколения. Публичная премьера модели может состояться в октябре в Париже, впрочем, не исключено, что первый показ вседорожника пройдет уже в этом месяце.

Накануне в Сети появился официальный видеотизер GLE нового поколения (заводской индекс W167) – в коротком ролике продемонстрировали переднюю часть кроссовера, но саму машину полностью так и не раскрыли. Также ранее были опубликованы «живые» шпионские фотографии «немца», их сделали в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Теперь же производитель распространил полноценный эскиз новинки, причем изображенный на нем автомобиль внешне отличается от того, который поймали в Германии, — на картинке у GLE иная радиаторная решетка, с горизонтальными хромированными плашками вместо точечного рисунка.

По предварительным данным, кроссовер нового поколения представят в начале октября на Парижском автосалоне. Согласно другой версии, презентацию проведут в ноябре на выставке в Лос-Анджелесе. Между тем некоторые зарубежные СМИ сообщают, что первый показ состоится гораздо раньше. Не исключено, что до дебюта модели остались считанные дни.

1 / 3 Эскизы салона нового Mercedes GLE 2 / 3 Эскизы салона нового Mercedes GLE 3 / 3 Эскизы салона нового Mercedes GLE

Вседорожник построен на новой модульной платформе MHA (Mercedes High Architecture) — это адаптированная для кроссоверов «тележка» MRA, которая лежит в основе последних E-Class и S-Class. Новый GLE стал крупнее предшественника: длина модели выросла где-то на 80 мм и достигла примерно 4 930 мм. Ожидается, что базовый кросс предложат с пружинной подвеской, а для более дорогих версий предусмотрены пневмобаллоны. Кроме того, в качестве опции для GLE можно будет заказать гидропружинную подвеску E-Active Body Control (модернизированная версия подвески Magic Body Control), а также пакет Off-Road с демультипликатором.

1 / 3 Mercedes-Benz GLE предыдущего поколения, цена - от 4 690 000 рублей 2 / 3 Mercedes-Benz GLE предыдущего поколения, цена - от 4 690 000 рублей 3 / 3 Mercedes-Benz GLE предыдущего поколения, цена - от 4 690 000 рублей

Ожидается, что в линейку моторов кроссовера войдут рядные «шестерки» 3.0 нового поколения, знакомые по другим моделям Mercedes-Benz, а у AMG-версии наверняка сохранится V8. Также у модели может появиться гибридный «довесок» — стартер-генератор, работающий от 48-вольтовой электросистемы.

Как сообщалось ранее, для российского рынка производство GLE планируют наладить на новом заводе Mercedes, который сегодня строят в Московской области. Впрочем, запуск предприятия намечен на следующий год, а первым на конвейер должен встать бестселлер марки в РФ – седан E-Class. Так что, вероятно, на первом этапе GLE нового поколения к нам все же будут поставлять из-за рубежа. Помимо этого кросса и «ешки» в России еще собираются выпускать «паркетник» GLC и внедорожник GLS.