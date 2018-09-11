Накануне в Сети появился официальный видеотизер GLE нового поколения (заводской индекс W167) – в коротком ролике продемонстрировали переднюю часть кроссовера, но саму машину полностью так и не раскрыли. Также ранее были опубликованы «живые» шпионские фотографии «немца», их сделали в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Теперь же производитель распространил полноценный эскиз новинки, причем изображенный на нем автомобиль внешне отличается от того, который поймали в Германии, — на картинке у GLE иная радиаторная решетка, с горизонтальными хромированными плашками вместо точечного рисунка.
По предварительным данным, кроссовер нового поколения представят в начале октября на Парижском автосалоне. Согласно другой версии, презентацию проведут в ноябре на выставке в Лос-Анджелесе. Между тем некоторые зарубежные СМИ сообщают, что первый показ состоится гораздо раньше. Не исключено, что до дебюта модели остались считанные дни.
Вседорожник построен на новой модульной платформе MHA (Mercedes High Architecture) — это адаптированная для кроссоверов «тележка» MRA, которая лежит в основе последних E-Class и S-Class. Новый GLE стал крупнее предшественника: длина модели выросла где-то на 80 мм и достигла примерно 4 930 мм. Ожидается, что базовый кросс предложат с пружинной подвеской, а для более дорогих версий предусмотрены пневмобаллоны. Кроме того, в качестве опции для GLE можно будет заказать гидропружинную подвеску E-Active Body Control (модернизированная версия подвески Magic Body Control), а также пакет Off-Road с демультипликатором.
Ожидается, что в линейку моторов кроссовера войдут рядные «шестерки» 3.0 нового поколения, знакомые по другим моделям Mercedes-Benz, а у AMG-версии наверняка сохранится V8. Также у модели может появиться гибридный «довесок» — стартер-генератор, работающий от 48-вольтовой электросистемы.
Как сообщалось ранее, для российского рынка производство GLE планируют наладить на новом заводе Mercedes, который сегодня строят в Московской области. Впрочем, запуск предприятия намечен на следующий год, а первым на конвейер должен встать бестселлер марки в РФ – седан E-Class. Так что, вероятно, на первом этапе GLE нового поколения к нам все же будут поставлять из-за рубежа. Помимо этого кросса и «ешки» в России еще собираются выпускать «паркетник» GLC и внедорожник GLS.
Акупунктура: тест-драйв обновленной Lada Granta
Вдвое дешевле, но вдвое ли хуже? Экспресс-тест Chery Tiggo 8
Toyota Corolla E120 с пробегом: антикор не защищает, тормоза не тормозят