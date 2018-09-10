В Сети появились тизер и шпионские фотографии немецкого вседорожника новой генерации. Публичная премьера модели может состояться уже в следующем месяце.

Короткий тизерный ролик с новым GLE опубликован на официальных страницах Mercedes-Benz в соцсетях. Никаких подробностей о кроссовере следующей генерации марка пока не сообщила, немцы лишь отметили, что модель «полностью переосмыслена». Предполагается, что публичный дебют новинки состоится в рамках Парижского автосалона, который откроется в начале октября текущего года. Хотя не исключено, что первый показ пройдет уже в этом месяце.

Между тем пользователь Instagram под ником frankfurtcarspotter опубликовал фотографии Mercedes GLE нового поколения практически без камуфляжа. Судя по «раздутому» бамперу и радиаторной решетке с ярко-выраженным «точечным» рисунком, на этих кадрах запечатлен вседорожник с пакетом AMG.

По предварительным данным, GLE перевели на новую модульную платформу MHA (Mercedes High Architecture) — это адаптированная для кроссоверов «тележка» MRA, которая лежит в основе последних E-Class и S-Class. Вседорожник стал крупнее предшественника: длина модели нового поколения выросла где-то на 80 мм и достигла примерно 4 930 мм. Ожидается, что базовый кросс предложат с пружинной подвеской, а для более дорогих версий предусмотрены пневмобаллоны. Кроме того, в качестве опции для GLE можно будет заказать пакет Off-Road с демультипликатором.

1 / 3 Эскизы салона нового Mercedes GLE 2 / 3 Эскизы салона нового Mercedes GLE 3 / 3 Эскизы салона нового Mercedes GLE

В линейку моторов кроссовера, вероятно, войдут рядные «шестерки» 3.0 нового поколения, знакомые по другим моделям Mercedes-Benz, а у AMG-версии наверняка сохранится V8. Скорее всего, GLE будет доступен с девятиступенчатым «автоматом» 9G-Tronic.

1 / 3 Mercedes-Benz GLE предыдущего поколения, цена - от 4 690 000 рублей 2 / 3 Mercedes-Benz GLE предыдущего поколения, цена - от 4 690 000 рублей 3 / 3 Mercedes-Benz GLE предыдущего поколения, цена - от 4 690 000 рублей

Заказы на кроссовер могут начать принимать уже в этом году, впрочем, до российского рынка «живые» автомобили наверняка доберутся только в 2019-м. Кстати, производство GLE наладят на заводе Mercedes, который сейчас строят в Московской области, правда, точные сроки пока неизвестны. Запуск предприятия намечен на следующий год, а первой моделью, которая встанет на конвейер российской площадки, будет седан E-Class. Помимо «четырехдверки» и GLE, в нашей стране еще планируют выпускать кроссовер GLC и внедорожник GLS.

Выбор моделей, очевидно, продиктован их результатами продаж. Так, седан Е-класса – самая популярная модель бренда в РФ: по итогам 2017-го она разошлась тиражом в 4833 экземпляра (без учета купе и универсала). Далее следует GLC (без учета GLC Coupe) – 4532 реализованных в прошлом году кроссовера. Третью строчку в списке самых продаваемых «мерседесов» в России занимает GLS (4405 единиц в 2017-м), а GLE на четвертом месте (3509 единиц, без учета GLE Coupe).