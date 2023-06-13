Buick Envision: рестайлинг на фоне разнонаправленной динамики продаж в США и Китае

Корпорация General Motors опубликовала первые официальные фотографии обновлённого кроссовера Buick Envision — эта модель производится в Китае, но продаётся в том числе на североамериканском рынке.

Актуальный Buick Envision второго поколения дебютировал в Китае в 2020 году, продажи на исторической родине марки Buick — в США — начались в 2021-м. В Китае «второй» Envision известен как Envision S, поскольку на момент его дебюта в строю оставался кроссовер первого поколения и две одноимённые модели нужно было как-то различать. А ещё в 2021 году в Китае появилась удлинённая версия нового Envision с приставкой Plus, до Америки пока так и не добравшаяся. Envision и Envision S относятся к компактному классу (колёсная база — 2779 мм, длина — 4636 мм), Envision Plus — к среднеразмерному (колёсная база — 2833 мм, длина — 4845 мм).

Обновлённый Buick Envision S для китайского рынка

В мае этого года в базе китайского Минпрома всплыли фотографии рестайлинговых Envision S и Envision Plus, а сегодня пресс-служба GM официально анонсировала обновлённый американский Envision (на заглавной фотографии) — от китайский собратьев он ничем, по сути, не отличается, по крайней мере, на виде спереди.

Обновлённый Buick Envision S для китайского рынка

Напомним, что китайский рынок давно является для марки Buick основным, здесь у неё обширный модельный ряд с седанами, минивэнами, кроссоверами и электромобилями, а в США ассортимент усох до трёх бензиновых кроссоверов — субкомпактного Encore, компактного Envision и среднеразмерного Enclave.



Обновлённый Buick Envision Plus для китайского рынка

Тем не менее конкретно Envision сейчас набирает популярность именно в США, а не в Китае. В США за первый квартал этого года Envision, по данным GM, разошёлся тиражом 14 077 шт., что на 241,8% больше, чем в январе-марте 2022-го, тогда как в Китае продажи Envision во всех его разновидностях за тот же период, по данным CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей), сократились на 36,3% до 20 236 шт.



Обновлённый Buick Envision Plus для китайского рынка

Обновлённый Envision получил двухэтажные фары в стиле других самых свежих моделей Buick и укрупнённую радиаторную решётку. Корма, пока не показанная на официальных фотографиях, сохранила прежнюю форму фонарей, но оформление бампера слегка изменилось.



В салоне, судя по тизеру, будет модное двухэкранное табло вместо прежнего щитка со стрелочными циферблатами и полностью новая передняя панель. В оснащении заявлен автопилот второго уровня Super Cruise, прежде на Envision не предлагавшийся.



Будут ли обновки по части техники, пока неизвестно. На данный момент Buick Envision предлагается в США с безальтернативным 2,0-литровым бензиновым турбомотором (231 л.с., 350 Нм) в паре с 9-ступенчатым «автоматом». Привод — передний либо полный, причём для Envision 2023 модельного года полный привод почем-то не доступен, но он есть у Envision 2022 модельного года, который тоже пока ещё можно купить.

