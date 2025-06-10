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Buick полностью раскрыл дизайн обновлённого кроссовера Electra E5

10.06.2025 101 0 0

Марка Buick анонсировала скорую премьеру рестайлингового электрического паркетника Electra E5. Модель получила более «чистый» облик, а вот интерьер в целом прежний.

На сертификационных снимках обновленный электрокросс Buick Electra E5 засветился еще в марте. Теперь же опубликованы официальные фото, в том числе, интерьера. Напомним, паркетник в строю с 2022 года, он адресован исключительно Китаю, где и налажено его производство. Кроссовер стал первенцем семейства полноценных электрокаров, для которого возродили название Electra. Впрочем, чисто «зеленая» линейка особого развития так и не получила – впоследствии ее пополнил лишь паркетник с индексом E4. А в апреле нынешнего года было объявлено о том, что под суббрендом Electra будут выпускать еще и гибриды, что логично, учитывая замедление продаж «электричек». Но вернемся к Electra E5.

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Кроссоверу переделали переднюю часть. Вместо рельефной панели Buick Electra E5 отныне имеет гладкий «нос». Убрали и серебристые «усы», вместо них – хромированные горизонтальные плашки. Габариты не изменились. Длина – 4892 мм, ширина – 1905 мм, высота – 1684 мм, колесная база – 2954 мм.

Интерьер в целом прежний. Внутри все так же установлено единое 30-дюймовое табло с разрешением 6K. При этом китайские профильные СМИ пишут, что мультимедиа стала шустрее. А вообще для Buick Electra E5 заявлено 47 улучшений как в области дизайна, так и в области «интеллектуальных технологий и повседневного удобства». Что еще доработали – очевидно, узнаем после презентации.

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В мартовском сертификате у модели была одна переднеприводная версия с прежним 245-сильным электромотором. Информации о батареях рестайлингового кроссовера еще нет, в Buick лишь заявили о том, что на одной зарядке паркетник сможет проехать более 600 км (видимо, по местному циклу CLTC). Дореформенный E5 с аналогичным двигателем сейчас доступен с аккумулятором на 65 или 68,4 кВт*ч, запас хода – 515 или 545 км. Еще можно купить кроссовер с 204-сильным электромотором и батареей емкостью 79,7 кВт*ч, дальнобойность этого исполнения – 620 км. Наконец, дорестайлинговый Buick Electra E5 бывает с двухмоторным полным приводом (мощность переднего двигателя – 194 л.с., заднего – 92 л.с.) и топовым аккумулятором. Такой паркетник проедет 603 км.

Дореформенный Buick Electra E5
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Дореформенный Buick Electra E5
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Дореформенный Buick Electra E5
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Дореформенный Buick Electra E5
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Полноценную премьеру обновленного кроссовера Buick Electra E5 проведут в ближайшее время. Дореформенная модель сейчас стоит от 169 900 юаней (около 1 865 000 рублей по актуальному курсу).

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