Китайский Buick Electra E5 пережил рестайлинг на фоне слабых продаж

Кроссовер Electra E5 вышел на китайский рынок два года назад как первый электромобиль нового поколения марки Buick, в его основе лежит модульная платформа GM BEV3, в прошлом известная как Ultium. Хитом на китайском рынке Buick Electra E5 не стал, его продажи в прошлом году снижались, как и у многих других моделей совместного предприятия SAIC-GM, которое сейчас переживает кризис и находится в ожидании реструктуризации.

Любопытно, что в этом году спрос на Buick Electra E5 пошёл вверх, в январе-феврале, по данным CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей), продано 4800 шт. (+20,7% по сравнению с АППГ), но этот всплеск объясняется большими скидками: если прежде минимальная цена кроссовера составляла 208 900 юаней (2,39 млн рублей в переводе по текущему курсу), то теперь — 169 900 юаней (1,94 млн рублей). В целом продажи марки Buick в Китае за первые два месяца текущего года сократились на 8,5% до 58 513 автомобилей.

Обновлённый Buick Electra E5

Подготовленное обновление Buick Electra E5 носит по большей части формальный характер: кроссоверу изменили оформление передка, чтобы он лучше соответствовал актуальной китайской моде. На смену фальшивой решётке, обрамлённой по бокам хромированными клыками, пришла «залысина», а под ней разместился новый воздухозаборник с выпяченной «губой» в нижней части. Из ключевых размеров изменилась только высота: была — 1654 мм, стала 1681-1683 мм в зависимости от модификации. Остальные размеры прежние: габаритная длина — 4892 мм, ширина — 1905 мм, колёсная база — 2954 мм. Дизайн кормы не изменился.

Обновлённый Buick Electra E5

На данный момент для обновлённого Buick Electra E5 заявлен только один электромотор на передней оси, его максимальная отдача — 180 кВт (245 л.с.) и 330 Нм. Других технических подробностей пока нет. На дорестайлинговом кроссовере этот мотор сочетается с батареей ёмкостью 65 либо 68,4 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 515 и 545 км по циклу CLTC соответственно.

Дорестайлинговый Buick Electra E5 1 / 3 Дорестайлинговый Buick Electra E5 2 / 3 Дорестайлинговый Buick Electra E5 3 / 3

Также у дорестайлингового Buick Electra E5 есть дальнобойная одномоторная версия Long Range: пиковая мощность электромотора здесь снижена до 150 кВт (204 л.с.), максимальный крутящий момент — 330 Нм, ёмкостью батареи — 79,7 кВт·ч, запас хода на одной заряде — 620 км. Топовая двухмоторная версия дорестайлингового Buick Electra E5 предлагается в сочетании с батареей на 79,7 кВт·ч, передний электромотор здесь выдаёт 143 кВт (194,5 л.с.) и 305 Нм, задний — 68 кВт (92,5 л.с.) и 160 Нм, запас хода на одной зарядке — 603 км.

Дата премьеры обновлённого Buick Electra E5 пока не объявлена, но, полагаем, на китайский рынок Electra E5 с изменившимся лицом выйдет в ближайшие месяцы. Поставлять этот кроссовер на американский рынок корпорация GM так и не решилась.

