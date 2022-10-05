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  • Быстрее, выше, сильнее: Hennessey VelociRaptor 500 Bronco превзошёл донора во всём

Быстрее, выше, сильнее: Hennessey VelociRaptor 500 Bronco превзошёл донора во всём

05.10.2022 98 1 0

Американское тюнинг-ателье Hennessey Performance доработало самую мощную версию Raptor внедорожника Ford Bronco: увеличена отдача двигателя, модифицирована подвеска, слегка изменён дизайн.

 

Рамный внедорожник Ford Bronco нового поколения дебютировал летом 2020 года, а его топ-версия Raptor была представлена в начале этого года. Напомним, что Raptor в техническом плане существенно отличается от всех прочих версий Bronco: шасси дня него было фактически разработано заново с прицелом на быструю езду по песчаным дюнам и сухому грунту (для сырости и грязи у Bronco есть отдельная версия — Everglades).

В стоковое шасси Bronco Raptor заложен огромный запас прочности, дорабатывать здесь, в сущности, нечего, но компания Hennessey, создавая свой VelociRaptor 500 Bronco, решила увеличить дорожный просвет на три дюйма, то есть с 333 до 409 мм, и снабдила внедорожник 18-дюймовыми 10-спицевыми колёсами собственного производства. Внешний облик также изменили новые бамперы (в передний встроен кенгурятник и новые светодиодные противотуманки), надписи Hennessey и новая графика на боковинах с изображением лошади.

Фотографий салона VelociRaptor 500 Bronco американское ателье не опубликовало, но в нём обещаны вышивка Hennessey на подголовниках, всепогодные коврики и номерная табличка автомобиля.

Главные же перемены находятся под капотом: стоковый 3,0-литровый бензиновый V6 EcoBoost с двумя турбокомпрессорами получил более крупный промежуточный охладитель, новую систему впуска с пониженным сопротивлением, новую систему выпуска из нержавеющей стали и новую программу управления. В итоге максимальная мощность выросла с 424 до 507 л.с., максимальный крутящий момент — с 597 до 746 Нм. Коробка передач прежняя — 10-ступенчатый гидромеханический «автомат», но с переписанной программой управления. Динамические характеристики не объявлены, но ясно, что после тюнинга Bronco Raptor стал быстрее.

Hennessey планирует выпустить в следующем году только 200 экземпляров VelociRaptor 500 Bronco, наценка за тюнинг без учёта донорской машины составит 32 950 долларов, тогда как минимальная цена нового стокового Bronco Raptor — 68 500 долларов без доставки, то есть конечная цена доработанного внедорожника составит как минимум 101 450 долларов. Разумеется, цена может заметно вырасти с учётом индивидуальный пожеланий заказчика.

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1 комментарий
05.10.2022 18:33
saunteetug

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