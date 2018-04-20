Кроссовер, известный пока под внутризаводским индексом S201, Махиндра тестирует с прошлого года. «Паркетник» будет перелицованной версией модели SsangYong Tivoli, причем на законных основаниях, ведь индийский автогигант владеет корейской маркой. Местные СМИ уже не раз публиковали снимки закамуфлированного кросса Mahindra, однако свежие фото, оказавшиеся в распоряжении портала Team-BHP, примечательны тем, что на них SUV запечатлен с собственными задними фонарями, а не с фонарями Тиволи.

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По предварительной информации, у Mahindra S201 будет две модификации – укороченная, длина которой не превысит четырех метров (таким авто в Индии положены налоговые льготы), и «стандартная». Вероятно, на фото мы видим «короткую» версию. Длина SsangYong Tivoli составляет 4 202 мм. Кстати, у Тиволи еще есть «растянутый» до 4 440 мм вариант XLV.

Индийские медиа отмечают, что моторы от «корейца» кроссу S201 не достанутся: «паркетник» будут оснащать новыми двигателями собственной разработки Mahindra. Так, кроссовер может получить бензиновый турбомотор 1.2 и дизель 1.5, их отдача не раскрывается. Для SsangYong Tivoli предусмотрены бензиновый «атмосферник» 1.6 (128 л.с.) и 115-сильный дизель аналогичного объема. На данный момент нет информации о том, будет ли у Mahindra S201 полный привод (у Тиволи версия 4х4 имеется).

1 / 3 На фото: SsangYong Tivoli 2 / 3 На фото: SsangYong Tivoli 3 / 3 На фото: SsangYong Tivoli

В Индии продажи новинки Mahindra должны стартовать до конца текущего года. Одними из главных конкурентов модели станут Maruti Suzuki Vitara Brezza и Tata Nexon. Цена первой модели – от 728 000 рупий (около 674 000 рублей по актуальному курсу), второй кроссовер стоит от 616 000 рупий (примерно 570 000 рублей). За пределы индийского рынка «близнец» Тиволи, вероятно, не выберется.

Ранее стало известно о том, что Mahindra будут продавать в Индии под собственным брендом еще одну модель SsangYong – внедорожник Rexton нового поколения.