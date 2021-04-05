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Семиместная Hyundai Creta: новые изображения

05.04.2021 1509 1 0

Уже совсем скоро компания Hyundai представит свой новый компактный кроссовер с тремя рядами сидений, а пока мы составили своё представление о том, как он будет выглядеть.

 

В конце марта были опубликованы первые тизеры кроссовера, который получит своё собственное имя Alcazar (в честь испанского замка). Как видно на этих рисунках, новинка представляет из себя семиместную версию кроссовера Creta второго поколения, премьера которого состоялась 2 года назад (в России модель дебютирует в середине этого года). Изображений передней части Alcazar нет, но можем предположить, что она будет идентична пятиместному кроссоверу.

Судя по тизерам, трехрядный кроссовер получит увеличенную колёсную базу и очень широкие задние двери, за которыми появятся дополнительные окошки, в то время как на 5-местной модели задние стойки глухие. Самые же заметные изменения произойдут на корме, которая будет существенно отличаться от обычной Креты: здесь появятся новые фонари с оригинальным рисунком габаритных светодиодных огней, а ниша номерного знака будет располагаться выше. Как и полагается семиместному кроссоверу, задний свес будет заметно увеличен.

Габариты новинки пока неизвестны, у обычной же Креты второго поколения длина составляет 4300 мм, колёсная база – 2610 мм. Что же касается моторной гаммы, то она, вероятно, будет аналогична пятиместной модели. В Индии Creta второго поколения предлагается с тремя вариантами двигателей – бензиновыми атмосферным 1.5 MPI (115 л.с.) и турбированным 140-сильным 1.4 T-GDi, а также дизельным 115-сильным 1.5 CRDi. Менее мощные моторы в базе оснащаются 6-ступенчатой механической коробкой передач, бензиновый также может идти в паре с вариатором, а дизель – с 6-ступенчатым «автоматом». Версия T-GDi комплектуется исключительно 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Привод у всех модификаций только передний.

Премьера новинки ожидается уже в ближайшие дни. Изначально трёхрядный кроссовер предназначен для Индии, однако в дальнейшем может появиться и на других рынках (вероятно, под другим именем). 

Пятиместная Hyundai Creta второго поколения
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Пятиместная Hyundai Creta второго поколения
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Пятиместная Hyundai Creta второго поколения
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Сегодня в России официально представлена Крета первого поколения, минимальная стоимость составляет 1 127 000 рублей (1.6 МТ, 123 л.с.). Модификация с шестиступенчатым «автоматом» обойдётся дороже на 50 тысяч. Самый же дорогой кроссовер оснащается 2-литровым 150-сильным мотором, автоматической коробкой передач и полным приводом, такой вариант обойдётся минимум в 1 507 000 рублей.

Напомним, на прошлой неделе появились первые официальные изображения нового пикапа Hyundai Santa Cruz.     

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1 комментарий
05.04.2021 14:48
Bezerok

Сейчас крета в салоне легко перешагивает отметку 2 миллиона, это бред какой-то, особенно с этими допами обязательными. Не понимаю кто это покупает если можно пойти и опель тот же грандлэнд взять за 1.9 немецкой сборки и без допов?

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