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Бюджетный кроссовер Nissan Magnite: новые изображения

17.10.2020 111 0 0

Уже совсем скоро Nissan представит свой новый компактный кроссовер, который получит имя Magnite. Пользуясь имеющейся информацией, мы изобразили, как будет выглядеть серийная модель.

 

В середине лета этого года был показан одноимённый концепт кроссовера, который будет предназначен прежде всего для индийского рынка. Кстати, изначально модель планировалась выпускаться под брендом Datsun, однако он не оправдал надежд и вскоре будет ликвидирован. Уже опубликованы официальные фотографии модели в камуфляже, также ранее появлялись шпионские снимки. Мы собрали всю информацию воедино и составили представление о внешности будущей новинки. Серийный кроссовер будет практически полностью повторять концепт, однако есть и ряд отличий. Magnite сохранит крупную решётку радиатора и форму фар, при этом начинка передней оптики станет проще. Останутся на своём месте и L-образные светодиодные ходовые огни, но на серийной версии они чуть более короткие по высоте. Также иначе сделана нижняя часть переднего бампера.

Кроссовер получит другие боковые зеркала, которые, скорее всего, будут унифицированы с другими моделями бренда. Боковины практически без изменений, за исключением формы хромированного молдинга в нижней части дверей. Фонари по форме такие же, как у концепта, но их начинка в центральной части будет более простой. Совершенно иначе решён задний бампер, который получит широкую серебристую вставку, а под ней расположатся дополнительные элементы светотехники. Наконец, серийный Magnite сохранит двухцветный окрас кузова.

Ожидается, что маленький кросс будет построен на платформе CMF-A, которую используют также хэтчбеки Renault Kwid и Datsun redi-Go. Длина не превысит четырёх метров, потому что в Индии таким автомобилям полагаются льготы. Что же касается моторов, то профильный индийские СМИ прочат кроссоверу атмосферный 72-сильный 1.0 и турбированный 95-сильный двигатель того же объёма, оба мотора 3-цилиндровые. Привод – исключительно передний.

Премьера новинки состоится 21 октября.

Концепт Nissan Magnite
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Концепт Nissan Magnite
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Сегодня в России самым бюджетным кроссовером Nissan является Terrano. Начальная стоимость составляет 1 111 000 рублей за переднеприводную 114-сильную модификацию 1.6 с «механикой». Есть также вариант с двухлитровым 143-сильным мотором, который идёт только с полным приводом – от 1 275 000 рублей. Модификация с «автоматом» на 45 тысяч дороже.

Кстати, на днях мы провели тест-драйв обновлённых Nissan Qashqai и X-Trail.

кроссовер рендеры "Колёса.ру" новинки

 

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