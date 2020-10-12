Серийный бюджетный кроссовер Nissan Magnite: официальное видео, шпионские фото и дата премьеры

Маленький паркетник японской марки представят уже на следующей неделе. Модель в целом сохранила дизайн своего предвестника. По предварительным данным, новинку предложат с бензиновой атмосферной «тройкой» 1.0 и ее турбоверсией. Привод же только передний.

В виде концепта кросс Nissan Magnite показали в июле текущего года, в том же месяце появился и дебютный шпионский снимок товарной версии, а в сентябре «слили» патентные изображения. Напомним, первым рынком для грядущей новинки станет Индия. Кстати, сначала Magnite планировалось выпускать под бюджетным брендом Datsun, однако марка разочаровала компанию Nissan, и скоро ее вновь ликвидируют. Так вот теперь сам Ниссан анонсировал премьеру серийного SUV: его раскроют 21 октября. Свой релиз фирма сопроводила видео и фото с испытаний модели (ее тестировали в Японии, на том же полигоне, что и электрический паркетник Ariya), правда, машина на них все еще упакована в камуфляж. Но при этом индийские СМИ растиражировали свежие неофициальные фотографии кросса без какой-либо маскировки, среди них – издание Shifting-Gears.

Официальные фото Nissan Magnite 1 / 2 Официальные фото Nissan Magnite 2 / 2

Товарный Магнит внешне в целом повторяет своего предвестника, разве что упростили бамперы (в переднем теперь есть противотуманки) и корпуса наружных зеркал, да в фарах заменили начинку. Крупные L-образные элементы спереди – это дневные ходовые огни, такие есть и у рестайлингового хэтчбека Datsun redi-GO.



Салон конвейерного паркетника еще не засвечен, но и внутри, скорее всего, сохранили дизайн концепта, то есть ждем мультимедийную систему с «прилепленным» к панели тачскрином и «шайбы», отвечающие за управление климатической установкой. Кроссоверу также обещаны круиз-контроль и камеры кругового обзора.

По предварительной информации, в основе Nissan Magnite лежит платформа CMF-A, на ней также базируются хэтчи Renault Kwid и Datsun redi-GO, компактвэн Renault Triber. На этой «тележке» построен и маленький паркетник Renault, который официально еще не представлен. Длина Магнита (как и всех остальных перечисленных родственных моделей) не превышает четырех метров, ведь таким машинам в Индии положены налоговые льготы.



Серийный Nissan Magnite, фото: shifting-gears.com 1 / 4 Серийный Nissan Magnite, фото: shifting-gears.com 2 / 4 Серийный Nissan Magnite, фото: shifting-gears.com 3 / 4 Серийный Nissan Magnite, фото: shifting-gears.com 4 / 4

Магниту прочат бензиновый трехцилиндровый «атмосферник» 1.0 (72 л.с.) от Triber и литровую же «турботройку» мощностью около 95 л.с. (для Triber такой движок тоже заявлен, он появится в будущем, турбомотор будет и у грядущего паркетника Renault). Индийские профильные медиа считают, что базовый двигатель комплектуется пятиступенчатой «механикой» или роботизированной коробкой, а турбоверсии положены МКП или вариатор. Привод же в любом случае только передний.



Концепт Nissan Magnite 1 / 4 Концепт Nissan Magnite 2 / 4 Концепт Nissan Magnite 3 / 4 Концепт Nissan Magnite 4 / 4

Для Индии паркетники будут производить локально. Несмотря на скорую премьеру, старт продаж ожидается лишь в начале 2021-го. Индийцы надеются, что базовый Magnite будет стоить где-то от 525 000 рупий – это около 552 000 рублей по текущему курсу. Эксклюзивом кросс не станет, он доберется и до других стран. Их список пока не разглашается, но, к примеру, в Бразилии полагают, что у них Magnite заменит хэтч March (под таким именем там продают старую Micra).

