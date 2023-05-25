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  • «Бюджетный» паркетник Cadillac GT4 показался на официальных фото

«Бюджетный» паркетник Cadillac GT4 показался на официальных фото

25.05.2023 172 0 0

Новинку предложат с двумя турбомоторами на выбор, полный привод тоже будет. Скорее всего, модель окажется китайским эксклюзивом.

На 28 мая в Китае намечена презентация сразу трех свежих Кадиллаков: это седан CT6 второго поколения, локальный рестайлинговый кроссовер XT4 и совершенно новая модель GT4. Отметим, все перечисленные машины уже засветились в документах «поднебесного» минпрома, вдобавок несколько дней назад появились официальные изображения флагманской «четырехдверки». Ну а сегодня Cadillac поделился фирменными картинками GT4.

Эту «пятидверку» местные профильные медиа считают кроссовером «в стиле купе», хотя она больше похожа на кросс-хэтч. Как бы то ни было, GT4 прочат статус самого доступного паркетника бренда. Ближайшим родственником новинки является упомянутый Cadillac XT4, модели делят платформу E2XX с поперечным расположением мотора. При этом Cadillac GT4 длиннее, у́же и ниже брата, размеры новой «пятидверки»: 4633/1878/1535 мм. Показатели рестайлингового китайского XT4: 4602/1881/1628 мм. Колесная база GT4 составляет 2800 мм против 2779 мм у «полноценного» SUV.

Внешность оформлена в актуальном фирменном стиле марки. Cadillac GT4 получил отдельные узкие ходовые огни, а дополнительные вертикальные «клыки» прилеплены к основным блокам фар. На корме – Т-образные фонари и выставленные напоказ сдвоенные патрубки выпускной системы, на крыше установили спойлер. Для модели предусмотрена двухцветная окраска. В салоне – единое табло.

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Cadillac GT4 будет доступен с бензиновыми турбомоторами 1.5 и 2.0 мощностью 204 и 230 л.с. соответственно. По предварительным данным, паркетник с младшим двигателем предложат исключительно с передним приводом, тогда как у машин с двухлитровым мотором есть полный привод.

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Выпуск GT4 наладят в Китае на заводе СП концернов GM и SAIC. Некоторые местные СМИ считают, что стартовая цена составит где-то 34 000 долларов. Для сравнения, за дореформенный Cadillac XT4 там сегодня просят минимум 37 000 долларов. О планах продавать GT4 в США марка не сообщала.

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