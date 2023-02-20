Обновлённый Cadillac XT4: внешность «под Lyriq» и новый салон

Внешность посвежевшего кроссовера американской марки была рассекречена ещё в прошлом месяце, а теперь модель представлена официально.

Компактный кроссовер Cadillac XT4 появился в 2018 году, производство этой модели сейчас налажено в США и Китае. Теперь пришло время для планового рестайлинга. Отметим, внешность посвежевшего SUV уже не секрет: в прошлом месяце снимки обновлённого автомобиля появились в базе китайского минпрома. Теперь новинку официально представил американский офис компании.

На фото: обновлённый Cadillac XT4 (версия Sport)

В ходе обновления паркетнику изменили внешность: теперь экстерьер оформлен в новом фирменном стиле, а значит, имеет общие черты с электрическим кроссовером Cadillac Lyriq. Это особенно заметно по светодиодной головной оптике: фары в виде спускающихся вниз тонких бумерангов поддерживаются шестью «окошками» (по три с каждой стороны). В центре передней части находится более крупная чем у предшественника решётка радиатора черного цвета с рисунком в виде сетки и крупным логотипом. В нижнюю часть переднего бампера интегрирован довольно большой воздухозаборник.



Корме досталось куда меньше обновок: фонари остались прежними, не изменился и спойлер на верхней части багажной двери. У обновлённого Cadillac XT4 примерно тем же осталось и оформление нижней части заднего бампера, изменился разве что вид светоотражателей, которые заменили горизонтальное расположение на вертикальное. Профиль украсили за счёт колёсных дисков нового дизайна размером 18 и 20 дюймов.



В ходе рестайлинга модели серьезно пересмотрели интерьер. Автомобиль получил новую переднюю панель, которая тоже оформлена в новом фирменном стиле, уже знакомом по паркетнику Lyriq. Посвежевший XT4 получил большой изогнутый дисплей диагональю 33 дюйма (разрешение 9K и интеграция с сервисами Google), он объединяет в себе и виртуальную «приборку», и тачскрин информационно-развлекательной системы. Любопытно, что создатели оставили в салоне отдельный блок управления климатической установкой, причём с физическими кнопками.



Разработчики не стали трогать центральный тоннель, однако изменили джойстик коробки передач. Также в списке обновок салона иная отделка кресел и декор. В перечне опций числятся проекционный дисплей (он имелся и у дореформенной версии) и богатая современная аудиосистема AKG Studio с тринадцатью динамиками. Добавились новые функции в комплекс безопасности, в том числе система распознавания дорожных знаков.

Обновление не затронуло «начинку» Cadillac XT4. На американском рынке у этого паркетника только один вариант: речь идёт о 2,0-литровом турбомоторе, отдача которого составляет 238 л.с., а максимальный крутящий момент – 350 Нм. Он работает в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль предлагается с передним приводом, однако опционально доступна полноприводная система.



Посвежевший Cadillac XT4 выйдет на рынок летом текущего года, выпуск машин для американского рынка по-прежнему будет налажен на сборочном предприятии GM в Канзасе. Стоимость обновлённого кроссовера компания объявит ближе к старту производства. Стартовый ценник актуальной версии в Штатах равен 36 295 долларов.