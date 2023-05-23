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Седан Cadillac CT6 нового поколения полностью рассекречен

23.05.2023 517 0 0

Изменения во внешности революционными не назовешь, зато интерьер переделали основательно. Как и прежде, модель будет доступна с двухлитровым турбомотором.

На фото китайского минпрома флагманская «четырехдверка» Cadillac CT6 второй генерации засветилась еще минувшей осенью, но лишь недавно сама марка распространила полноценные фирменные изображения. Вдобавок объявлена дата премьеры – 28 мая. Напомним, модель первого поколения дебютировала в 2015 году, рестайлинг она пережила в 2018-м, а еще два года спустя седан покинул родные для Кадиллака Штаты: CT6 превратился в «поднебесный» эксклюзив (для КНР его производит СП концернов GM и SAIC). Новая «четырехдверка», вероятно, сохранит этот статус.

Новый Cadillac CT6 и модель предыдущего поколения (белый седан)
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Новый Cadillac CT6 и модель предыдущего поколения (белый седан)
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Радикальной смены имиджа не произошло – внешность лишь подправили в соответствии с актуальным фирменным стилем Cadillac, хотя кузов все же новый. Так, седану достались отдельные узкие полоски ходовых огней и вертикальные блоки фар. Аналогичным образом оформлены и задние фонари. Длина (5223 мм) и колесная база (3109 мм) не изменились. В ширину «четырехдверка» прибавила 11 мм (теперь 1890 мм), высота, напротив, урезана – 1473 или 1480 мм в зависимости от версии (было 1492 или 1498 мм).

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А вот салон полностью перекроили, главная фишка – единое табло (33 дюйма). Кроме того, с центрального тоннеля убрали селектор коробки, управление трансмиссией теперь возложено на подрулевой рычажок. Интерьер может быть отделан кожей Nappa, плюс предусмотрены вставки из металла и дерева. Ну и еще CT6 обещан автопилот Super Cruise.

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Техника, по предварительным данным, прежняя. В Китае седан оснащается бензиновой «турбочетверкой» 2.0, которая выдает 237 л.с. и 350 Нм, мотор работает в паре с десятиступенчатым «автоматом».

Между тем одновременно с Cadillac CT6 второго поколения производитель представит еще две модели: компанию седану составят местный рестайлинговый паркетник Cadillac XT4 и новейший кросс-хэтч Cadillac GT4.

Слева направо: новый Cadillac CT6, кросс-хэтч Cadillac GT4 и рестайлинговый Cadillac XT4
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