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  • Бюджетный седан Chevrolet Monza выберется за пределы Китая под видом нового Cavalier

Бюджетный седан Chevrolet Monza выберется за пределы Китая под видом нового Cavalier

22.06.2021 212 0 0

Свежую «четырехдверку» предложат с турбомотором, тогда как прежний Кавалер бывает только с «атмосферником». Новый рынок сменившая имя модель начнет осваивать под конец текущего года.

 

Седан Шеви, для которого возродили имя Cavalier, дебютировал в 2016 году, его производят в Поднебесной на заводе СП концернов General Motors и SAIC. Поначалу «четырехдверка» была китайским эксклюзивом, однако затем Кавалер появился в Мексике и некоторых других странах Латинской Америки. В Китае же машину сняли с продаж. Зато в 2018-м линейка седанов Chevrolet там пополнилась более крупной Monza (это название также достали из архива) – она тоже прежде считалась моделью, адресованной лишь КНР. В прошлом году стало понятно, что и этот седан лишится статуса эксклюзива, ведь замаскированный тестовый прототип поймали в той же Мексике. А теперь мексиканское подразделение Шеви анонсировало модель официально: выяснилось, что там Monza будут продавать как «совершенно новый Cavalier Turbo».

Chevrolet Cavalier Turbo для Мексики (он же Monza в Китае)
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Chevrolet Cavalier Turbo для Мексики (он же Monza в Китае)
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Chevrolet Cavalier Turbo для Мексики (он же Monza в Китае)
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На данный момент марка распространила лишь три изображения нового Кавалера (да и те неважного качества, так что на заглавном фото – китайская Monza). Судя по ним, внешне от базовой «четырехдверки» для КНР мексиканская модель ничем не отличается. Кстати, китайцам еще доступны «оспортивленные» версии RS и Redline с соответствующим декором, но для Мексики такие пока не заявлены.

Длина Chevrolet Monza равна 4614 мм (в версиях RS и Redline – 4630 мм), ширина – 1798 мм, высота – 1485 мм, расстояние между осями – 2640 мм, объем багажника – 405 литров. У нового Cavalier Turbo, очевидно, аналогичные габариты. Ну и для сравнения, размеры прежнего Кавалера: 4544/1779/1467 мм, колесная база – 2600 мм, объем багажника – те же 405 литров.

Белая машина – базовая Monza для Китая, серебристая – версия Redline, красная – RS
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Белая машина – базовая Monza для Китая, серебристая – версия Redline, красная – RS
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Белая машина – базовая Monza для Китая, серебристая – версия Redline, красная – RS
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Белая машина – базовая Monza для Китая, серебристая – версия Redline, красная – RS
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Белая машина – базовая Monza для Китая, серебристая – версия Redline, красная – RS
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Мексиканскому новому седану обещаны светодиодная оптика, 16-дюймовые колеса, «кожаный» салон, мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином (у прежнего Cavalier 7-дюймовый экран), камера заднего вида, система мониторинга «слепых» зон, задний парктроник и люк в крыше. У китайской Monza еще есть круиз-контроль, но в описании оснащения Cavalier Turbo он не указан.

Как понятно из названия, мексиканцам «четырехдверку» предложат с турбодвигателем. Правда, подробностей о моторе в Chevrolet пока не раскрыли, в компании лишь отметили, что он сочетается с шестиступенчатым «автоматом». В Китае у Monza две бензиновые «турботройки» — 1.0 и 1.3 мощностью 125 и 163 л.с. соответственно. Но классическим «автоматом» комплектуется только второй вариант (литровому мотору положены 6МКП и роботизированная коробка), стало быть, именно его и получит Cavalier Turbo. Также китайцы могут выбрать седан с четырехцилиндровым «атмосферником» 1.5 (113 л.с.) и 6АКП, а турбоверсии с недавних пор еще бывают в виде «мягкого» гибрида с 48-вольтовым стартер-генератором (в Мексике «довесок» модели вряд ли достанется).

Прежний же Chevrolet Cavalier оснащается атмосферной «четверкой» 1.5 мощностью 107 л.с., она работает в паре с 6МКП или 6АКП.

Прежний Chevrolet Cavalier для Мексики
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Прежний Chevrolet Cavalier для Мексики
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Прежний Chevrolet Cavalier для Мексики
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Chevrolet Cavalier Turbo доберется до Мексики к концу текущего года, как и предшественника, его будут поставлять из Китая. Пока неизвестно, будут ли оба седана продавать параллельно, или старый Кавалер все же отправят в отставку. Предыдущий Chebrolet Cavalier сегодня стоит от 289 900 песо (с учетом спецпредложений), что эквивалентно примерно 1 029 000 рублей по актуальному курсу. Новая «четырехдверка», вероятно, окажется чуть дороже.

Что же касается российского рынка, то к нам не так давно вернулись старые бюджетные легковушки Шеви (бывшие Равоны – Cobalt, Spark и Nexia, она же Aveo), их поставляют из Узбекистана и Казахстана. Ранее сообщалось о том, что в РФ планируется расширить гамму массовых Chevrolet, но какие именно модели появятся в нашей – до сих пор не объявлено. 

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