Бюджетный седан Ford Escort на базе старого Фокуса ещё раз обновлён: теперь с табло в салоне

Свою карьеру седан, для которого Ford возродил имя Escort, начал в 2015-м. Модель построена на упрощенной версии платформы «второго» Фокуса, производство налажено в Китае на заводе СП Ford и Changan, эта страна и является главным рынком для Эскорта, там он «открывает» гамму марки. Главным, но не единственным: «четырехдверку» также продают на Ближнем Востоке. В Поднебесной лучшим годом для седана стал 2016-й, тогда там было реализовано примерно 297 000 единиц. Но затем спрос начал стремительно падать, не помог даже рестайлинг, который Ford Escort пережил в 2018-м. Итого, в 2020-м выбор на модели в КНР остановили всего 33 049 клиентов (почти в два раза меньше, чем годом ранее).

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И все же Ford не отказывается от Эскорта, к дебюту готовится еще раз модернизированная «четырехдверка», причем в компании такую модель относят к следующему поколению. Мы уже видели преобразившийся седан на фото китайского минпрома, а теперь опубликованы фирменные картинки. Вдобавок объявлена дата презентации – 12 апреля.



Итак, Escort обрел радиаторную решетку, как у «поднебесного» посвежевшего Focus последней генерации. Также заменили фары, капот, бамперы и корпуса наружных зеркал. Задние фонари тоже новые, плюс их отныне «пронзает» широкая блестящая плашка. К слову, вся оптика – светодиодная. Благодаря документам сертификационного органа мы знаем, что длина седана выросла на 46 мм до 4633 мм. Остальные габариты прежние: ширина – 1825 мм, высота – 1490 мм, колесная база – 2687 мм. Для сравнения, размеры стандартного китайского четырехдверного Фокуса: 4647/1810/1468 мм, расстояние между осями – 2705 мм.



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Салон полностью новый, тут иные передняя панель, карты дверей, блок управления «климатом» и селектор коробки, появилось усеченное рулевое колесо. А главная «фишка» — огромное «табло», то есть объединенные между собой виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы (диагональ каждого экрана – 10,25 дюйма). Кстати, сросшиеся экраны есть и у других китайских «фордов» – например, у паркетников Edge Plus и Equator. Для нового седана еще заявлены шесть подушек безопасности. Прежнему Escort также положены камера заднего вида и круиз-контроль.



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Двигатель, по предварительной информации, перешел с предшественника – это бензиновый трехцилиндровый «атмосферник» 1.5 EcoBoost мощностью 122 л.с. На дореформенном Эскорте мотор сочетается с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом» — скорее всего, у нового седана те же коробки.



Новый Ford Escort

Цены, видимо, назовут в рамках премьеры. Прежний Ford Escort стоит от 80 800 до 116 800 юаней, что эквивалентно примерно 943 000 – 1 362 000 рублей по текущему курсу.

