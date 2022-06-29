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  • Бюджетный вэн Hyundai Stargazer с обликом в стиле Staria: рассекречен салон

Бюджетный вэн Hyundai Stargazer с обликом в стиле Staria: рассекречен салон

29.06.2022 217 0 0

Для новинки корейской марки предусмотрены шести- и семиместный варианты. По предварительным данным, двигатель MPV достался от Креты.

 

Первые тизеры недорогого компактвэна Hyundai Stargazer с распашными задними дверями выложили в Сеть несколько дней назад. И вот новая порция, причем на этот раз засвечен и интерьер. Напомним, дебютным  и главным рынком для новинки станет Индонезия, там же наладят производство. Индонезийское подразделение Hyundai утверждает, что Stargazer разработан специально для этой страны с учетом предпочтений местных покупателей. Впрочем, позже модель может добраться и до других стран Юго-Восточной Азии, ее также ждут в Индии.

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Внешность новинки сделали в стиле минивэна Hyundai Staria: у младшего MPV тоже обтекаемый кузов, аналогичным образом оформлена и головная оптика (сверху расположена диодная полоска, которая выполняет роль ходовых огней, ниже идут вертикальные блоки фар). Но корма – оригинальная, с тонкими светодиодными же линиями.

Внутри о Staria также мало что напоминает. Так, если у полноценного вэна два отдельных дисплея, то у компакта экран мультимедиа-системы и цифровая «приборка» визуально объединены в один корпус. При этом сами приборы находятся ниже, чем тачскрин. Еще Hyundai Stargazer обещаны откидные столики. На тизерах запечатлен интерьер топ-версии, у такого компактвэна раздельные «капитанские» кресла во втором ряду. Варианты попроще будут иметь семиместный салон.

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Индонезийские СМИ пишут, что Stargazer предложат только с одним мотором. Речь идет о бензиновом «атмосфернике» 1.5 от местного кроссовера Hyundai Creta с новым обликом. На Крете двигатель выдает 115 л.с., паркетник предложен с шестиступенчатой «механикой» или вариатором IVT. Скорее всего, компактвэн бывает исключительно с передним приводом.

В Индонезии премьера Hyundai Stargazer пройдет в июле-августе, модель составит конкуренцию вэнам Mitsubishi Xpander, Nissan Livina и Toyota Avanza.

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