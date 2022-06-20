Конкурент для Mitsubishi Xpander: тизеры Hyundai Stargazer, который будет дешевле Ларгуса

Корейская компания готовит очередную новинку: ей станет новый MPV, который дали имя Stargazer. Производство минивэна Hyundai намерена наладить на своём заводе в Индонезии: здесь же сейчас выпускаются местные кроссоверы Creta, Santa Fe и хэтчбек Ioniq 5. Точная дата премьеры модели пока не сообщается, но, вероятно, она дебютирует уже скоро. Пока что индонезийский офис марки поделился несколькими тизерами будущего вэна.



Судя по снимкам, экстерьер оформили в стиле «космического дизайна» Staria. На передней части видна единая со светодиодными ходовыми огнями светящаяся полоса через всю ширину округлого «передка», а также крупная решётка радиатора, по бокам которой располагаются основные блоки фар. В нижнюю часть переднего бампера встроен воздухозаборник. Корму украсили светодиодными же фонарями, похожими на те, которыми оснащён Hyundai Bayon; они аналогично соединены тонкой светящейся полосой, расположенной под задним стеклом.



Предполагается, что у нового однообъёмника длина составит около 4,5 метра (для сравнения, этот габарит у вэна Staria составляет 5,25 метра). Его салон будет трёхрядным, рассчитанным либо на шестерых, либо на семерых седоков. Судя по видеотизеру, у Hyundai Stargazer будут «обычные» двери, а не раздвижные (как, например, у Toyota Sienta).



В компании пообещали рассекретить официальную информацию о начинке позже. По предварительным данным, модель может разделить платформу и моторную гамму с Kia Carens. Так что в линейку могут войти 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью 115 л.с., и такого же объёма турбодизель, его отдача составляет те же 115 л.с. В пару, вероятно, предложат шестискоростную «механику», вариатор и шестиступенчатую автоматическую коробку передач.



Предполагается, что новинка Hyundai выйдет на рынки Юго-Восточной Азии и Индии. Модель поборется за покупателей в том числе с Mitsubishi Xpander: обновлённое семейство было представлено в ноябре прошлого года. В ходе рестайлинга минивэну поправили внешность, а богатые версии ещё получили новые переднюю панель, рулевое колесо, мультимедийную систему и блок управления климатической установкой.



Напомним, обновлённому MPV японской марки оставили прежний 1,5-литровый «атмосферник» с системой рециркуляции выхлопных газов, его отдача не изменилась – те же 105 л.с. Он, как и раньше, агрегатируется с пятискоростной механической коробкой, но четырёхступенчатый «автомат» заменили вариатором.



Скорее всего, Hyundai представит Stargazer уже скоро, в июле-августе текущего года. Конечно, официальной информации о ценах пока нет. В индонезийских СМИ предполагают, что на местном рынке стоимость новинки будет варьироваться от 155 млн до 202 млн рупий, что эквивалентно примерно 585,7-763,2 тыс. рублей по текущему курсу. Для сравнения самая дешёвая версия Lada Largus в РФ на сегодняшний день стоит 1 235 900 рублей.

