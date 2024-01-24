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  • Cadillac CT5-V и Blackwing обновились вслед за обычным седаном и получили табло на 33 дюйма

Cadillac CT5-V и Blackwing обновились вслед за обычным седаном и получили табло на 33 дюйма

24.01.2024 62 0 0

Автомобилям американской марки оставили шестиступенчатую механическую коробку передач, а качестве альтернативы доступен 10АКП. Моторы V6 и V8 остались прежними.

Американская марка Cadillac представила седан CT5 в 2019 году, он пришёл на смену среднеразмерному седану CTS. У модели есть пара «заряженных» версий – CT5-V и CT5-V Blackwing. Обновлённая «обычная» четырёхдверка была представлена в сентябре прошлого года в рамках автосалона в Детройте. Теперь пришла очередь посвежевших версий Cadillac CT5-V и CT5-V Blackwing. В компании дебют приурочили к 20-летию V-серии.

На фото: обновлённый Cadillac CT5-V

«Заряженным» седанам к 2025 модельному году освежили внешность за счёт иначе оформленной передней части. Капот с выштамповками остался прежним, но головная оптика теперь сложной формы с будто «стекающими» ходовыми огнями и расположенными выше основными блоками фар. Немного меньше стала радиаторная решётка, но в целом её форма и рисунок в виде сетки остались прежними.

Иначе оформлена нижняя часть переднего бампера с чёрными глянцевыми вставками и интегрированными центральным и боковыми воздухозаборниками. Вставки поддерживаются накладками из такого же чёрного глянцевого пластика на боковинах, а также кромку крышки багажника по-прежнему венчает аналогичный спойлер. Четырёхдверкам пересмотрели цветовую палитру, теперь она включает в себя такие варианты как Drift Metallic, Deep Space Metallic и Typhoon Metallic.

На фото: салон обновлённого Cadillac CT5-V
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На фото: салон обновлённого Cadillac CT5-V
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У посвежевших Cadillac CT5-V и CT5-V Blackwing свою порцию обновок получил и салон. Главной из них стало 33-дюймовое изогнутое табло, расположенное на передней панели и объединяющее в себе виртуальную приборку и тачскрин информационно-развлекательной системы. Мультимедиа получила современные сервисы Google, Wi-Fi-роутер 5G, ещё разработчики обновили электронные ассистенты водителя.

На рулевом колесе и центральном тоннеле остались прежние физические кнопки. Известно, что у CT5-V и CT5-V Blackwing в список оснащения входит подогрев передних сидений и новая акустическая система. Ещё «заряженные» седаны имеют «полуавтопилот» Super Cruise последней версии. Стоит отметить, что у варианта Blackwing в оснащение ещё входит подсветка дисплея, а также функции вентиляции и массажа.

На фото: обновлённый Cadillac CT5-V Blackwing

В ходе обновления четырёхдверкам не стали менять «начинку». Cadillac CT5-V по-прежнему оснащается 3,0-литровым битурбомотором V6 мощностью 365 л.с., его максимальный крутящий момент равен 548 Нм. Ему в пару предлагается десятиступенчатая автоматическая коробка передач. Опционально, как и раньше, предлагается система полного привода.

В свою очередь Cadillac CT5-V Blackwing оснащается компрессорным V8 объёмом 6,2 литра, его максимальная отдача составляет 677 л.с., а крутящий момент – 892 Нм. Он может идти в паре как с шестискоростной «механикой», так и с 10АКП. У варианта с прибавкой Blackwing может быть только задний привод.

Производство обновлённых Cadillac CT5-V и CT5-V Blackwing стартует грядущим летом, выпуск наладят на прежнем месте – на заводе Lansing Grand River в Мичигане. Продажи начнутся позже в текущем году.

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