Cadillac Optiq-V: двухмоторная топ-версия, которой Китай оказался недостоин

Младший электрический кроссовер Cadillac обзавёлся спортивной версией с приставкой V. Двухмоторная силовая установка Optiq-V выдаёт 526 л.с. и обеспечивает разгон с места до 60 миль/ч (96,56 км/ч) за 3,5 секунды.

Электрический кроссовер Cadillac Optiq на платформе GM BEV3, в прошлом известной как Ultium, дебютировал весной 2024 года в Китае, но оказался здесь никому не нужен: до конца 2024 года, по данным CAAM, было реализовано менее трёх тысяч экземпляров, за первые четыре месяца текущего года — 163 шт. В США продажи Optiq за первый квартал 2025 года, по данным GM, составили 1716 шт. — тоже, прямо скажем, негусто. Ситуацию осложняет развязанная Дональдом Трампом тарифная война, а собирается глобальный Cadillac Optiq на заводе GM в мексиканском Рамос-Ариспе.

Топ-версия с приставкой V должна подогреть интерес потребителя к Cadillac Optiq, причём не только американского — Optiq-V будет также продаваться в Канаде, Мексике, на Ближнем Востоке и в Израиле, а вот для Китая мощный кроссовер не заявлен… Производство Optiq-V в Рамос-Ариспе начнётся ближайшей осенью.

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В США Cadillac Optiq уже в «базе» имеет двухмоторную силовую установку и соответственно полный привод, максимальная совокупная отдача электромоторов — 304 л.с. и 480 Нм, а на Optiq-V она увеличена до 526 л.с. и 880 Нм, благодаря чему разгон до 60 миль/ч (96,56 км/ч) кроссовера массой 2470 кг занимает всего 3,5 секунды. Полного заряда батареи ёмкостью 85 кВт·ч хватит примерно на 450 км по циклу EPA — точное значение станет известно после сертификации.

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В стандартное оснащение Cadillac Optiq-V входят мощные тормоза Brembo, спортивная подвеска и перенастроенное рулевое управлением, богатый набор электронных ассистентов водителя (в том числе автопилот второго уровня Super Cruise), мощная аудиосистема AKG (19 динамиков). Визуальные особенности версии V — более агрессивный на вид передний бампер, встроенный в задний бампер диффузор и 21-дюймовые колёса особого дизайна, за доплату предлагается аэродинамический обвес из углепластика. В салоне — особая кожаная обивка с V-образным орнаментом и контрастными вставками, площадка перед центральным подлокотником отделана углепластиком.

Рекомендуемая цена Cadillac Optiq-V в США с учётом доставки составляет 68 795 долларов. Для сравнения скажем, что стандартный двухмоторный Optiq стоит в США от 54 390 долларов, а более крупный спортивный электрический кроссовер Cadillac Lyriq-V (624 л.с., 880 Нм) — от 80 090 долларов.