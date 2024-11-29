Новинки ×
  • Camal Scoperta: ещё одна элегантная итальянская баркетта на базе Caterham Seven

Camal Scoperta: ещё одна элегантная итальянская баркетта на базе Caterham Seven

29.11.2024 90 0 1

Туринская дизайн-студия Camal продолжает упражняться с британским родстером Caterham Seven и создавать на его базе собственные спорткары — представлена двухместная баркетта Scoperta, которая будет изготовлена ограниченной серией.

Студия Camal хорошо знакома нашим постоянным читателям, её основал в 2008 году автомобильный дизайнер Алессандро Каморали, прежде работавший в Bertone, Fiat и Ferrari. Студия Camal в основном делает дизайн-проекты на заказ, но есть в её портфолио и собственные весьма изобретательные концепты, вроде гибридного конно-электрического экипажа Viva и родстера Super**GA. Последний, кстати, сделан на базе Caterham Seven и вроде как должен был стать мелкосерийным, но мы не нашли в Сети фотографий ни одного живого экземпляра — возможно, студия посчитала этот проект слишком дорогим и слишком сложным, ориентировочная цена составляла 300 000 евро.

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8

Представленный на этой неделе Camal Scoperta вдвое дешевле — около 150 000 евро плюс налоги, но он пока тоже существует лишь в виде компьютерных рендеров. Впрочем, в пресс-релизе на сей раз чётко обозначено желание выпустить Scoperta мелкой серией, на изготовление одной машины потребуется 6-8 месяцев. Название Scoperta переводится с итальянского на русский как «открытие» или «изобретение».

Дизайн Scoperta — это сложное пересечение эллипсов, передние колёса, в отличие от донорского Caterham Seven, находятся внутри периметра кузова. Единственна деталь, выдающая в Scoperta «британца», — это угловатая дуга безопасности за кокпитом, все остальные видимые элементы полностью новые, в том числе зеркала заднего вида и светодиодная оптика. Выхлопные патрубки у Scoperta выведены за передние колёсные арки — в передних крыльях есть соответствующие вырезы.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

В салоне Scoperta можно увидеть весьма оригинальный щиток приборов, стилизованный под настроечную шкалу лампового радиоприёмника. Руль издалека кажется односпицевым, словно у старых Ситроенов, но на самом деле спиц три, на затемнёных боковых спицах разместились крупные квадратные кнопки включения поворотников, клаксона и дальнего света. Подголовники кресел полностью отделены от спинок и парят на тонких рамках, прикреплённых к верхней поверхности кузова. Ветрозащитный козырёк перед салоном очень низкий, поэтому ездить на Scoperta, очевидно, придётся в шлемах.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

За основу Scoperta взят континентальный Caterham Seven 485 (у Caterham разные гаммы для Великобритании и континентальной Европы) с 2,0-литровым бензиновым «атмосферником» Ford Duratec мощностью 140 л.с. и 5-ступенчатой «механикой», передающей всю мощностью на задние колёса через самоблокирующийся дифференциал. Габаритная длина Scoperta составляет 3350 мм, ширина — 1685 мм, сухая масса — 560 кг. Динамические качества будут на уровне «британца», а он разгоняется до 100 км/ч за 4,1 с, максимальная скорость — 225 км/ч.

родстер Италия спортивные авто новинки Camal Camal Scoperta Caterham Caterham Seven
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика От катушки до свечи: как проверить и заменить высоковольтные провода Когда индивидуальных катушек зажигания для каждой свечи ещё не было, а высоковольтные провода стоили копейки, их меняли по любому поводу. Глохнет, дёргается на ходу, трудно запускается – мен... 154 0 0 29.11.2024
Статьи / Авто и общество Аэрография: от больших авто к миниатюрным моделям В современном мире самовыражение обретает всё более смелые и творческие формы, а автомобиль уже стал не только средством передвижения, но и отражением индивидуальности его владельца. Конечно... 2123 0 4 28.11.2024
Статьи / Кроссовер EXEED LX: Премиум-компакт, который влюбляет в себя с первого взгляда Для тех, кто ценит стиль, комфорт и передовые технологии, новый EXEED LX – это именно тот автомобиль, который объединяет все эти качества. Этот компактный городской кроссовер, созданный для... 1919 2 0 27.11.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 65926 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Муфта против парт-тайма: оффроуд-тест TANK 300 В прошлом материале мы разобрались с теорией работы двух самых популярных типов привода 4х4 – с подключением второй оси посредством многодисковой муфты (Torque-On-Demand*) и олдскульным жес... 52598 2 2 29.08.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв На все четыре лапы: полевой тест-драйв полноприводного ГАЗ Соболь NN 4WD Появление нового Соболя NN вызвало среди фанатов марки скорее радость, а не восторг. Оно и понятно: всё-таки Соболь, по мнению многих, должен быть полноприводным, а как раз полного привода с... 21252 11 9 30.07.2024
Change privacy settings