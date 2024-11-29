Camal Scoperta: ещё одна элегантная итальянская баркетта на базе Caterham Seven

Туринская дизайн-студия Camal продолжает упражняться с британским родстером Caterham Seven и создавать на его базе собственные спорткары — представлена двухместная баркетта Scoperta, которая будет изготовлена ограниченной серией.

Студия Camal хорошо знакома нашим постоянным читателям, её основал в 2008 году автомобильный дизайнер Алессандро Каморали, прежде работавший в Bertone, Fiat и Ferrari. Студия Camal в основном делает дизайн-проекты на заказ, но есть в её портфолио и собственные весьма изобретательные концепты, вроде гибридного конно-электрического экипажа Viva и родстера Super**GA. Последний, кстати, сделан на базе Caterham Seven и вроде как должен был стать мелкосерийным, но мы не нашли в Сети фотографий ни одного живого экземпляра — возможно, студия посчитала этот проект слишком дорогим и слишком сложным, ориентировочная цена составляла 300 000 евро.

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Представленный на этой неделе Camal Scoperta вдвое дешевле — около 150 000 евро плюс налоги, но он пока тоже существует лишь в виде компьютерных рендеров. Впрочем, в пресс-релизе на сей раз чётко обозначено желание выпустить Scoperta мелкой серией, на изготовление одной машины потребуется 6-8 месяцев. Название Scoperta переводится с итальянского на русский как «открытие» или «изобретение».

Дизайн Scoperta — это сложное пересечение эллипсов, передние колёса, в отличие от донорского Caterham Seven, находятся внутри периметра кузова. Единственна деталь, выдающая в Scoperta «британца», — это угловатая дуга безопасности за кокпитом, все остальные видимые элементы полностью новые, в том числе зеркала заднего вида и светодиодная оптика. Выхлопные патрубки у Scoperta выведены за передние колёсные арки — в передних крыльях есть соответствующие вырезы.

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В салоне Scoperta можно увидеть весьма оригинальный щиток приборов, стилизованный под настроечную шкалу лампового радиоприёмника. Руль издалека кажется односпицевым, словно у старых Ситроенов, но на самом деле спиц три, на затемнёных боковых спицах разместились крупные квадратные кнопки включения поворотников, клаксона и дальнего света. Подголовники кресел полностью отделены от спинок и парят на тонких рамках, прикреплённых к верхней поверхности кузова. Ветрозащитный козырёк перед салоном очень низкий, поэтому ездить на Scoperta, очевидно, придётся в шлемах.

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За основу Scoperta взят континентальный Caterham Seven 485 (у Caterham разные гаммы для Великобритании и континентальной Европы) с 2,0-литровым бензиновым «атмосферником» Ford Duratec мощностью 140 л.с. и 5-ступенчатой «механикой», передающей всю мощностью на задние колёса через самоблокирующийся дифференциал. Габаритная длина Scoperta составляет 3350 мм, ширина — 1685 мм, сухая масса — 560 кг. Динамические качества будут на уровне «британца», а он разгоняется до 100 км/ч за 4,1 с, максимальная скорость — 225 км/ч.